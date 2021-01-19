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    婦人堅持住這裡闖民宅 屋主嚇報警原來...

    婦人堅持住在該處欲闖入，警獲報趕往處理。（記者許國楨翻攝）

    婦人堅持住在該處欲闖入，警獲報趕往處理。（記者許國楨翻攝）

    2021/01/19 16:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人有失智情形，上週六晚間獨自外出迷途，行經北區一戶民宅誤以為已到家欲闖入，讓素昧平生的屋主嚇得報警處理，警到場後以M-Police人臉辨識功能確認其身分後，先將她帶回所內安置貼心提供薑湯暖身，其女兒接獲通知趕到警所又驚又喜，連連向警方致謝。

    台中市第二分局育才派出所當晚8點多接獲民眾報案，表示有名陌生婦人一直在門外嚷著住在該處，且卻闖進民宅，員警李俊廷及戴國峯獲報趕往，發現婦人疑有失智症狀，再三堅持住在該處，但面對員警詢問個人資料時，卻一問三不知，所幸員警以M-Police人臉辨識功能確認其身分為63歲葉姓婦人，將其帶回所內安置，並貼心準備薑湯祛寒。

    而接獲警方通知的葉婦女兒隨後趕至派出所後，連連向警方道謝，表示母親已不見近10個小時，由於未滿24小時而未向警方報案，且過去因失智問題已走失3次。

    警員許珈珈趕緊向其解釋，受理失蹤人口並未有時間限制，只要長輩走失，家屬第一時間便可撥打110或至鄰近派出）所報案，才能在黃金時間內協尋；分局長蔡元戎表示，家中有長者或患有失智症家屬常有走失之虞，可至社會局（處）申請愛心手鍊，讓患者能在最短時間內回到溫暖的家。

    婦人女兒趕到警所接回母親。（記者許國楨翻攝）

    婦人女兒趕到警所接回母親。（記者許國楨翻攝）

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