評論旺中「拿中資做大外宣」 陳凝觀、姚惠珍再獲不起訴

陳凝觀主持《年代向錢看》評論旺中集團挨告。（翻攝自臉書）

2021/01/19 15:21

〔記者陳慰慈／台北報導〕政論談話性節目「年代向錢看」主持人陳凝觀2019年間在節目評論旺中集團老闆蔡衍明，收購媒體動機不單純，是為幫中國「大外宣」，更指旺旺集團收受中國補貼，藉此操縱台灣大選結果，想做「King Maker（王的製造者）」等語，蔡不滿提告陳、節目來賓姚惠珍及盧姓製作人妨害名譽，台北地檢署認為此與公共利益有關，屬可受公評之事，去年5月將陳等3人不起訴，蔡聲請再議，檢察官仍認定屬合理評論範疇，再做出不起訴處分。

蔡衍明提告指控，2019年6月到8月間，陳凝觀在「年代向錢看」節目中，與來賓姚惠珍多次批評他，指稱他收購媒體動機不單純，是為幫中國「大外宣」，更稱旺旺集團收受中國補貼，才會整天宣傳中國無限好、中國好棒，並辱罵他想做「King Maker（王的製造者）」、「狗腿」、「恫嚇抹黑第四權」等語，他認為名譽受損，提告陳、姚及節目盧姓製作人公然侮辱、誹謗罪。

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檢方認為，旺中集團收受中國資金補助，集團財報就有揭露，媒體也有相關新聞報導，陳凝觀等人據此提出質疑，為個人價值判斷進行意見表達，且此事與公眾利益有關，屬可受公評之事，另陳、姚發言過程中縱以尖酸語句提出意見，但仍為合理評論範圍，因此再將陳等3人不起訴。

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