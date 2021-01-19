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    首頁　>　社會

    PO文「家附近死了一個確診者」 女網友遭起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2021/01/19 14:55

    〔記者王定傳／新北報導〕許姓女子在去年8月間，先在臉書PO文指：「我家附近就死了一個確診者…別再欺騙台灣人了」，隔月又PO文：「○○路郭先生和我們的網友高先生的爸爸，都是發高燒住院沒幾天就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案…蔡政府每天零確診真騙很大」等，新北地檢署今依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條理起訴許女。

    檢方指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為衛福部於去年1月15日公告，並刊登於行政院公報的第五類法定傳染病，若逕自散布不實訊息，極可能造成民眾恐慌，使社會大眾不安。

    檢方調查，去年8月23日，許女在臉書PO文指：「我家附近就死了一個確診者，你們有沒有記錄，別再欺騙台灣人了」。

    隔月9月3日，她又PO文指：「○○路郭先生和我們的網友高先生的爸爸，都是發高燒住院沒幾天就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案，這事件在我眼前就有，蔡政府每天零確診真騙很大，大家自重」。

    檢方偵辦時，許女否認犯行，辯稱：「有經過查證」，但證人指證從未與許女提及鄰居郭先生死亡原因是武漢肺炎所致，而高姓網友在臉書上PO文內容是：「我父親可能就是，完全沒驗，就依普通肺炎開死亡證明」，檢方認為內文並未提及其父是因武漢肺炎所致，許女對此未做查證，最後依「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息」罪嫌起訴。

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