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    收「甘味人生」每集5千回扣 三立前戲劇總監項德純二審改判有罪

    三立電視節目部戲劇中心前總監項德純，2015至16年監督委外製播的八點檔本土劇「甘味人生」時，被控向製作單位映畫公司收取每集5000元回扣，1年4個月期間共收取175萬5000元回扣，二審高等法院今逆轉認定她構成背信罪，改判6月徒刑，可易科罰金。（資料照）

    三立電視節目部戲劇中心前總監項德純，2015至16年監督委外製播的八點檔本土劇「甘味人生」時，被控向製作單位映畫公司收取每集5000元回扣，1年4個月期間共收取175萬5000元回扣，二審高等法院今逆轉認定她構成背信罪，改判6月徒刑，可易科罰金。（資料照）

    2021/01/19 14:16

    〔記者張文川／台北報導〕三立電視節目部戲劇中心前總監項德純，2015至16年監督委外製播的八點檔本土劇「甘味人生」時，被控向製作單位映畫公司收取每集5000元回扣，1年4個月期間共收取175萬5000元回收；一審新北地院判項德純無罪，二審高等法院今逆轉認定她構成背信罪，改判6月徒刑，可易科罰金。可上訴。

    48歲項德純（女）案發後已離職。判決指出，項德純擔任三立節目部「台灣台戲劇中心」總監的時候，負責監控戲劇品質與進度，三立委請映畫公司製播「甘味人生」，簽立戲劇製播合約書，三立應支付每集131萬2500元製作費給映畫公司。

    士林地檢署起訴指出，項德純替三立把關，負有替三立忠實誠信履行監控戲劇品質、進度的義務，卻利用總監職務的實質影響力機會，在製拍期間，以協助節省製作費為名目，從2016年3月3日至2017年7月5日間，持續向映畫收取每集5000元回扣，共收取175萬5000元，回扣皆由映畫匯進項女的黃姓公公帳戶內。

    審理期間，項女坦承收受175萬餘元，但否認背信，辯稱她幫製作人分擔編劇統籌的工作，每集5000元是從映畫賺取的兼差報酬，不是回扣，她沒有違背職務，也未影響到三立權利，全劇品質未受影響，業務、置入等皆合作無間，三立並未受到損害。一審新北地院採信，判項女無罪。

    但高院二審今逆轉認定，項德純負有替三立監督、控管戲劇品質的注意義務，符合刑法背信罪「為他人處理事務」的身分要件；卻違反工作守則向製作單位收取不正利益，違反契約誠實信用原則，也構成「違背其任務之行為」要件。

    且項女造成三立每集多付5000元製作成本的財產損失，勢必降低戲劇品質，案發後被媒體大幅報導，也傷害了三立的商譽與營業信用，足以認定項女違背誠信廉潔規約，改判項女有罪，依背信罪判刑6月，可易科罰金18萬元，並沒收175萬餘元犯罪所得。

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