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    新北消防局添購新雲梯車 升梯30秒加入高樓救災

    侯友宜感謝義消、消防人員過去的努力。（記者邱書昱攝）

    侯友宜感謝義消、消防人員過去的努力。（記者邱書昱攝）

    2021/01/19 13:03

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市消防局添購新型雲梯車「火鳳凰」，能夠達70公尺、約20層樓且升梯的速度僅要30秒，今天在樹林消防分隊舉辦啟用典禮，主持的市長侯友宜也表揚績優消防人員，他說，消防不斷精進救災量能，新北在OHCA患者康復出院率大幅提升，都要感謝消防、義消人員的努力。

    消防局表示，舊型的雲梯車已服役20多年，經歷過大小的火警救災，順利在2021年光榮退役，並由新型、經費約5000萬元的雲梯車交接，升梯的速度也比以前的5分鐘加快到30秒，現場侯友宜也親自搭乘以象徵啟用。

    侯友宜表示，過去一年面臨疫情，感謝消防人員在救災、救護上的表現，尤其新北的救護OHCA康復出院率，從3.1％爬升到10.71％，多挽回了1660名市民的生命，成效在全世界上數一數二。

    侯友宜說，這次添購新的雲梯車外，也有針對隧道的排煙跟搶救增購2部救災車，在長隧道內能排煙及快速灑水救災，另外也向義消、消防夥伴致謝，他們的力挺絕對可以守護新北市民安全、安心跟安居。

    在績優消防人員頒獎上，侯友宜提到目前就讀海洋科技大學五專部高二的吳本軒，曾在第一時間幫助民眾施做CPR，藉以鼓勵民間學習CPR緊急救助，融入消防體系。

    吳本軒回憶起救人的當下正在打球，發現有人突然倒下，馬上進行CPR，並依照消防人員在電話內的指示動作，直到救護車前來接手，順利將人從鬼門關前拉回來的他意識到，過去學的CPR發揮功用。

    侯友宜搭上新型雲梯車以象徵啟用。（記者邱書昱攝）

    侯友宜搭上新型雲梯車以象徵啟用。（記者邱書昱攝）

    今年高二的吳本軒（右）與媽媽一起來領獎。（記者邱書昱攝）

    今年高二的吳本軒（右）與媽媽一起來領獎。（記者邱書昱攝）

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