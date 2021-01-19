逢甲商圈停車糾紛 惡煞持磚塊砸車嗆「見一次砸一次！」

施男與父親因停車問題頻向對方致歉。（民眾提供）

2021/01/19 11:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市施姓市民日前將車輛停放位在逢甲商圈窄巷內住家前，隔壁倉庫不滿影響車輛進出理論，先是要求施男車停好，下秒竟持磚塊砸車還嗆「見一次砸一次！」、「叫人來也沒關係！」囂張氣焰嚇壞施男一家報案，警方今天說，已循線將砸車一方共4人查緝到案，針對脫序行為究辦。

據了解，施男本月10日下班後一如往常將黑色轎車停放住家前，當晚快12點，鄰居也是緊鄰無尾巷底的鐵皮倉庫古姓屋主（50歲），突然帶著3名友人現身，向施男父親表示車子停太外面，阻礙到他們倉庫車輛進出，施男父親趕緊叫施男下樓移車，他雖頻向對方致歉仍無法平息怒火。

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此時古男說，大家都是鄰居要互相，請施男把車子停靠近家裡一點，不要擋住他們倉庫出入並問施父「阿伯，這樣合理嗎？」、「要停好喔」，原本以為事情已告一段落，未料下一秒古男同行的楊姓友人（34歲）竟突然隨手撿起路旁磚塊，就朝他的轎車前擋風玻璃砸去並說，「多少錢我賠！」還揚言再有影響出入會再砸車。

接著還囂張嗆說「見一次砸一次！」、「要玩嗎？我陪你，叫人來也沒關係」；施男一家為此飽受驚嚇，事後趕緊報案，轄區第六分局西屯所所長金桂明今天說，警方獲報後立即展開追查，循線將砸車的古姓、楊姓男子等4人查緝到案，訊後將全案依恐嚇及毀損等罪嫌函送法辦。

未料對方竟持磚塊砸向擋風玻璃。（民眾提供）

施男轎車的前擋風玻璃因此碎裂受損。（民眾提供）

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