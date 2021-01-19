蘆洲不平靜！砍人、搶案後再傳縱火疑案 宮廟3人倉皇逃生

新北市蘆洲一間宮廟今天凌晨失火，廟方起火前聽見疑似爭吵、疑似點火劈啪聲響，懷疑遭縱火，（記者吳仁捷翻攝）

2021/01/19 09:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一間宮廟今天凌晨傳出火警，3樓神壇進行祈福法會，突然竄火，廟方人員想衝上樓查看，受阻高溫火煙無法進入，紛紛退下樓；由於宮廟女信眾在火災前聽到疑似爭吵、爆炸聲響，報案時指稱懷疑遭縱火，火調等單位正釐清火警有無外力介入，因年關將屆，老舊社區傳出疑似縱火案，讓附近居民人心惶惶。

據了解，這起火警發生在今天凌晨0時30分許，蘆洲區中正路185巷一處宮廟內，廟方當時正進行法會，1、2樓是大廳、正殿、加蓋的頂樓3樓則擺放不少供品，昨晚在進行祈福法會，3樓突然竄出火勢，廟方人員發現時，要衝上樓查看，卻受阻於火煙，消防到場疏散3人，20分鐘內撲滅火勢，燃燒神壇桌椅約30平方公尺。

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女信眾說，起火前聽到不明爭吵、喧鬧聲響，還有疑引燃火勢的劈啪聲響，懷疑遭縱火，消防、警方將此一情資列入分析，釐清起火原因。

新北市議員王威元說，蘆洲警分局轄區週日起，2天內連傳外勞兇殺、搶奪後，再傳疑似縱火案，另包括蘆洲警方也被控警車長年阻擋隔壁消防隊救災通道，顯見治安不平穩、內部管理出現問題，亟待整頓、拚好治安，讓民眾得以安心。

新北市蘆洲一間宮廟今天凌晨失火，廟方起火前聽見疑似爭吵、疑似點火劈啪聲響，懷疑遭縱火，（記者吳仁捷翻攝）

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