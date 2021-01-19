為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    蘆洲不平靜！砍人、搶案後再傳縱火疑案 宮廟3人倉皇逃生

    新北市蘆洲一間宮廟今天凌晨失火，廟方起火前聽見疑似爭吵、疑似點火劈啪聲響，懷疑遭縱火，（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲一間宮廟今天凌晨失火，廟方起火前聽見疑似爭吵、疑似點火劈啪聲響，懷疑遭縱火，（記者吳仁捷翻攝）

    2021/01/19 09:40

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一間宮廟今天凌晨傳出火警，3樓神壇進行祈福法會，突然竄火，廟方人員想衝上樓查看，受阻高溫火煙無法進入，紛紛退下樓；由於宮廟女信眾在火災前聽到疑似爭吵、爆炸聲響，報案時指稱懷疑遭縱火，火調等單位正釐清火警有無外力介入，因年關將屆，老舊社區傳出疑似縱火案，讓附近居民人心惶惶。

    據了解，這起火警發生在今天凌晨0時30分許，蘆洲區中正路185巷一處宮廟內，廟方當時正進行法會，1、2樓是大廳、正殿、加蓋的頂樓3樓則擺放不少供品，昨晚在進行祈福法會，3樓突然竄出火勢，廟方人員發現時，要衝上樓查看，卻受阻於火煙，消防到場疏散3人，20分鐘內撲滅火勢，燃燒神壇桌椅約30平方公尺。

    女信眾說，起火前聽到不明爭吵、喧鬧聲響，還有疑引燃火勢的劈啪聲響，懷疑遭縱火，消防、警方將此一情資列入分析，釐清起火原因。

    新北市議員王威元說，蘆洲警分局轄區週日起，2天內連傳外勞兇殺、搶奪後，再傳疑似縱火案，另包括蘆洲警方也被控警車長年阻擋隔壁消防隊救災通道，顯見治安不平穩、內部管理出現問題，亟待整頓、拚好治安，讓民眾得以安心。

    新北市蘆洲一間宮廟今天凌晨失火，廟方起火前聽見疑似爭吵、疑似點火劈啪聲響，懷疑遭縱火，（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲一間宮廟今天凌晨失火，廟方起火前聽見疑似爭吵、疑似點火劈啪聲響，懷疑遭縱火，（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南男子回老家潑汽油揚言同歸於盡 警消合力壓制送醫
    2021/01/16 22:27

    台南男子回老家潑汽油揚言同歸於盡 警消合力壓制送醫
    男男戀變調 他半夜全身黑裝縱火燒屋被判8年半
    2021/01/08 07:48

    男男戀變調 他半夜全身黑裝縱火燒屋被判8年半

    日夜匪懈 台中市道路燙平超過500條
    歷史學柑仔店》台灣精神醫學史上的1930年
    2021/01/06 12:17

    歷史學柑仔店》台灣精神醫學史上的1930年
    佛堂縱火害7命 醫生子判死露詭笑
    2021/01/01 05:30

    佛堂縱火害7命 醫生子判死露詭笑
    佛堂擬改芒果包裝場 醫生夫妻每月上門致歉
    2021/01/01 05:30

    佛堂擬改芒果包裝場 醫生夫妻每月上門致歉
    口角後縱火燒死母親 男子遭判刑17年、賠償父與姊654萬
    2020/12/31 13:04

    口角後縱火燒死母親 男子遭判刑17年、賠償父與姊654萬
    文化與防疫兼具！口罩完美融入家將臉譜 宮廟配合規範創新招
    2020/12/29 20:00

    文化與防疫兼具！口罩完美融入家將臉譜 宮廟配合規範創新招
    社會今日熱門
    「百官行述」 檢調20人名單、懲處曝光
    2021/01/18 11:50

    「百官行述」 檢調20人名單、懲處曝光 影片

    民眾合歡山主峰登山追雪滑倒骨折 員警冒險開巡邏車救援
    2021/01/18 10:56

    民眾合歡山主峰登山追雪滑倒骨折 員警冒險開巡邏車救援 影片

    與富商翁茂鍾不當接觸 司法院認定20名法官有違失
    2021/01/18 11:21

    與富商翁茂鍾不當接觸 司法院認定20名法官有違失

    收受翁茂鍾餽贈399元襯衫 陳守煌等4人自認清白
    2021/01/18 16:00

    收受翁茂鍾餽贈399元襯衫 陳守煌等4人自認清白

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播