淘帝-KY涉嫌掏空、財報不實、內線交易 北檢漏夜偵訊中

淘帝-KY公司涉嫌作假帳，勤業眾信簽證會記師施景彬（左）、江明南（右）19日凌晨被移送台北地檢署複訊。（記者塗建榮攝）

2021/01/19 00:58

〔記者錢利忠／台北報導〕專營中國童裝品牌市場的「淘帝-KY」驚傳涉嫌財報造假及內線交易，台北地檢署昨（18日）指揮調查局新北市調查處，兵分6路搜索淘帝-KY及負責財報簽證的勤業眾信會計師事務所，約談淘帝-KY董事王冠華、李宗儒、發言人陳建瑋，以及勤業眾信簽證會記師施景彬、江明南等合計5人，全案朝違反證券交易法之背信、內線交易及財報不實等罪漏夜偵訊中。

此外，負責製作底稿的勤業眾信會計師事務所女職員林鈺軒，經調查局偵訊後，被認定涉案嫌疑重大，從證人身分改列被告，並於今天凌晨移送北檢複訊。

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至於曾任中國福建省福州市港澳台政協委員的淘帝-KY董事長周訓財、總經理周志鴻，分別是香港及中國籍，且人都在國外，未被列入約談名單。檢調調查，王冠華案發時身兼淘帝在台灣的代表、財務長及會計主任；李宗儒則為董事，陳建瑋時任稽核主管，針對淘帝-KY財報涉嫌造假一事均負有責任。

檢調調查，2019年9月30日，周訓財、周志鴻、王冠華及李宗儒等4人，涉嫌假裝淘帝-KY要購買人民幣3億多元的興銀基金，並向投資大眾隱匿實情，製作不實的資產負債表，再由疑似知情的簽證會計師施景彬、江明南2人配合出具不實的意見書。

後來投資人從興銀所公布的年報及季報中，對比淘帝-KY財報疑點，發現基金總額單位及單一投資者持有基金的比例並不相符，這才發現淘帝-KY涉嫌造假財報，並據此提出質疑；淘帝-KY擔心挪用公司資金的犯行被揭露，分別於2020年9月26日及11月9日，分兩次各贖回人民幣1.5億元款項。

檢調獲報，淘帝-KY將挪用款項全數匯回公司帳戶後，便辭退所有的台籍董事，僅留下外籍董事撐場，之後還決議將贖回的3億人民幣，拿去購買由周訓財實際控制的中國福建盛仁達醫療科技所販售的口罩相關設備。

除此之外，檢調還查出，2020年8月12日晚上7點58分，淘帝-KY公佈2020年第二季財報，相較於前一年同期及當年第一季出現虧損，但王冠華早在財報揭露前，於2020年7月中旬即提早收到來自中國淘帝服飾有限公司所傳送的虧損財報，卻沒等到淘帝-KY合併中國淘帝服飾的財報一同揭露，即於2020年7月中旬至8月13日下午1點多，陸續賣出198張淘帝-KY股票，避損合計155萬餘元。

檢調調查，負責淘帝-KY財報簽證的會計師施景彬、江明南，2人剛好也身兼同涉掏空案的康友-KY簽證會計師，檢調偵辦康友案時，曾比對2人的入出境紀錄，發現2人於疫情期間未前往中國稽查康友的帳目，如今同樣由2人簽證的淘帝-KY，是否也與康友一樣涉及不法，仍待調查後釐清。

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