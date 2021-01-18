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    東港餐飲店火警殃及電箱傳爆炸聲 1人左手二度灼傷、1人燒燙傷

    東港明德一路一處店面發生火警。（記者陳彥廷翻攝）

    東港明德一路一處店面發生火警。（記者陳彥廷翻攝）

    2021/01/18 21:10

    ［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港明德一路今天近中午時驚傳火警，現場不斷飄出濃濃煙霧，由於不斷傳出爆炸聲，且店家疑似正在換瓦斯，一度傳出是瓦斯氣爆，消防局強調，因火勢波及旁邊的電箱而才爆出的聲響，並非氣爆，幸好當時尚未開店並無顧客受傷，但有1名男性疑似出現吸入性嗆傷及左手二度灼傷送醫，還有1名女性店員燒燙傷。

    屏東消防局指出，今天上午11時14分左右受理東港明德一路住宅火警，派遣東港、南州、崁頂各式消防車輛10輛、消防人員19人到場救援，現場為4樓建築物的1樓攤位起火燃燒，其中1名年約40歲的男性傷患因為疑似出現吸入性嗆傷及左手二度灼傷，經救護車送往東港安泰醫院。

    東港分隊指出，由於該店面是餐飲業，所幸當時仍未開業，因此沒有顧客在場，但當場還有1名女性店員也遭到燒燙傷，但她並未求援，而是自行救醫，火勢於11時30分火勢撲滅，現正調查起火原因。

    據悉，現場有民眾指出，當時疑似是更換瓦斯不慎外溢，造成原有火源引燃，現場火勢不斷，更是冒出濃濃煙霧，氣味相當不好聞，且電箱遭引燃時更是不斷發出類似鞕炮爆炸聲音，場面相當可怕。

    東港明德一路一處店面發生火警。（記者陳彥廷翻攝）

    東港明德一路一處店面發生火警。（記者陳彥廷翻攝）

    東港明德一路一處店面發生火警。（記者陳彥廷翻攝）

    東港明德一路一處店面發生火警。（記者陳彥廷翻攝）

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