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    太平番仔路自救會阻履勘 9旬嬤淚訴：死也要死在這裡！

    太平番仔路自救會今天動員民眾阻撓法院履勘， 95歲住戶陳韓秀枝流淚表示「死也要死在這裡！」（記者陳建志攝）

    太平番仔路自救會今天動員民眾阻撓法院履勘， 95歲住戶陳韓秀枝流淚表示「死也要死在這裡！」（記者陳建志攝）

    2021/01/18 21:00

    ［記者陳建志／台中報導］台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」所有權纏訟46年，居民聲稱住戶原是佃農，約150年前就世居在此，指控土地後來莫名轉為邱姓地主所有，如今因地主迫遷，再度對44住戶提告拆屋還地，今天法院派人履勘測量，住戶和聲援民眾用車子、人鍊阻撓，測量人員只好離開，95歲的阿嬤流淚控訴「我死也要死在這裡！」，長期關心土地正義的學者徐世榮到場聲援時表示，依據耕地三七五減租條例，住戶擁有優先承買權，居民抗爭有正當性。

    太平番仔路自救會主委林秀芬表示，附近約有2甲的土地，過去是地主讓他們蓋房子，也有定期繳租，不過後來地主沒跟他們收，她們也不知道繳給誰，雙方是屬於不定期的租約，結果卻因此被告拆屋還地，土地

    法院7日首度安排履勘測量，但住戶和聲援民眾阻撓，讓測量人員無功而返，今天下午再度針對其中8戶安排履勘測量，住戶和聲援民眾再度利用汽機車、人鍊守在出入口，高喊「拒絕履勘」，包括政大地政系教授徐世榮、台灣土地正義行動聯盟陳致曉教授等人都到場聲援，讓測量人員再度無功而返。

    95歲的陳韓秀枝阿嬤控訴，自己家族已經5代人在這裡住了150年，但土地開發公司的人員卻來恐嚇要他們搬走，還說要對他們斷水斷電，難過流淚表示，兒子沒辦法賺錢，孫子還那麼小，要叫他們搬去哪？堅決表示：「我死也要死在這裡！」

    太平新興里長鄭慧鋒表示，他小時候也是在「番仔路庄」長大，看著這些長輩從年輕辛苦耕種，到了年老卻連安身立命的房子都要被拆，實在很不捨，要求市府應該要出面協調。

    徐世榮表示，依據耕地三七五減租條例第12條和第15條，這些房子住戶可繼續使用，且擁有優先承買權，質疑當初為何沒接到通知，土地就被過戶掉？認為住戶權利被剝奪，因此出來抗爭有正當性和合理性。

    太平番仔路自救會今天動員民眾，在路口停放汽車、機車阻撓法院履勘。（記者陳建志攝）

    太平番仔路自救會今天動員民眾，在路口停放汽車、機車阻撓法院履勘。（記者陳建志攝）

    太平番仔路自救會今天動員民眾阻撓法院履勘，政大教授徐世榮（中）到場聲援，強調依據耕地三七五減租條例，住戶擁有優先承買權，抗爭有正當性。（記者陳建志攝）

    太平番仔路自救會今天動員民眾阻撓法院履勘，政大教授徐世榮（中）到場聲援，強調依據耕地三七五減租條例，住戶擁有優先承買權，抗爭有正當性。（記者陳建志攝）

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