法官承審案件卻接受富商招待 黃帝穎：涉貪污重罪刑責

律師黃帝穎（左）表示，最高法院多名法官在承辦個案中收受當事人不正利益，涉犯貪污治罪條例收賄罪。（資料照）

2021/01/18 18:26

〔記者陳慰慈／台北報導〕司法院調查佳和實業董事長翁茂鍾與法官不當交往，接受翁宴飲招待及餽贈衣物、營養品，司法院今公布調查結果，認定20名法官有違失行為，其中7人違失情形重大，有懲戒必要，另13人逾懲戒行使期間，沒有司法懲戒必要，對此，律師黃帝穎今在臉書質疑：「司法嚴以待人寬以律己？要如何重建人民信賴」。

黃帝穎指出，最高法院多名法官竟然在承辦個案中收受當事人不正利益，不論是招待飲宴或餽贈禮品都一樣，都涉犯貪污治罪條例收賄罪，這不只是懲戒問題，更涉及貪污重罪的刑事責任！

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黃帝穎質疑，刑事訴訟法規定檢察官知有犯罪嫌疑應啟動偵查，如今看到最高法院法官們涉貪，只能喊學長好！？睜眼閉眼？公然選擇性執法？

20名涉案法官包括：現任最高法院法官陳世淙、台北高等行政法院法官鄭小康、懲戒法院法官洪佳濱、台北高等行政法院法官陳金圍、台南地院法官朱中和5人，以及司法院優遇大法官蔡清遊、最高法院優遇庭長謝家鶴；退休法官有，前最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官顏南全、洪昌宏、吳雄銘、花滿堂、劉介民、前高等法院法官尤豐彥、林金村、前高等法院台南分院法官曾平杉、陳義仲、黃崑宗、前高等法院台中分院法官胡景彬、前台南地院法官蘇義洲等13人。

司法院調查20名法官無人自翁茂鍾處購買股票牟利，林奇福、顏南全、吳雄銘、蘇義洲身為鍾涉入的百利案承審法官，卻接受翁宴飲招待及收贈襯衫、夾克、保養品；曾平杉、陳義仲、林金村則與翁接觸頻繁宴飲、球敘，並收受翁餽贈物品，7人違失情形重大，有懲戒必要，司法院將召開人事審議委員會，由人審會決議是否將7人移送監察院調查。

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