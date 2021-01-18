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    調查局人事異動 雙北、台南3調查處長換人

    新北市調處處長蔡文郎調任毒品防制處長。（記者陳慰慈攝）

    新北市調處處長蔡文郎調任毒品防制處長。（記者陳慰慈攝）

    2021/01/18 18:07

    〔記者陳慰慈／台北報導〕法務部調查局今天公布21名一級主管人事名單，六都中台北、新北、台南3調查處處長長調動，人事令21日生效。

    人事名單如下：

    1.主任秘書室研究委員陳國清調任研究委員會主任委員。

    2.國家安全維護處長林世偉調任主任祕書室研究委員。

    3.經濟犯罪防制處處長蔡新堯調任主任祕書室研究委員。

    4.毒品防制處處長汪仁成調任主任祕書室研究委員。

    5.洗錢防制處處長伍榮春調任主任祕書室研究委員。

    6.通訊監察處處長王偉鈞調任主任祕書室研究委員。

    7.督察處處長陳孟真調任主任祕書室研究委員。

    8.台南市調處處長鄭伯卿調任研究委員會研究委員。

    9. 國內安全調查處處長文瀚調任新北市調查處長。

    10.保防處處長孫承一調任台北市調查處長。

    11.新北市調處處長蔡文郎調任毒品防制處長。

    12.高雄市調處處長秦太龍調任督察處長。

    13.福建省調查處處長林志龍調任台南市調查處長。

    14.經濟犯罪防制副處長高聰明調升經濟犯罪防制副處長。

    15.資通安全副處長余尚賢調升資通安全處長。

    16.國內安全調查副處長洪慶裕調升國內安全調查處長。

    17.國際事務處副處長藍家瑞調升洗錢防制處長。

    18新北市調處副處長蕭清淵調升國家安全維護處長。

    19.新北市調處副處長翁維藝調升福建省調查處長。

    20.公共事務室主任宋樂怡調升保防處長。

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