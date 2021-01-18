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    9調查官與富商不當接觸 調查局：加強廉政宣導

    調查局將加強公務員廉政倫理規範宣導。（記者陳慰慈攝）

    調查局將加強公務員廉政倫理規範宣導。（記者陳慰慈攝）

    2021/01/18 16:10

    〔記者陳慰慈／台北報導〕法務部調查佳和實業董事長翁茂鍾與法界人士不當交往，公布檢調有20人涉案，檢察界有11人、調查官有9人，前調查局經濟犯罪防制處長秦台生擔任台北市調查處機動組主任期間，除購買翁公司16張股票，還接受翁16次宴飲招待及收受26件襯衫，違失情節重大，對此，調查局回應，秦台生涉案部分，已交由檢方分案調查不法，調查局日後將利用各種場合加強公務員廉政倫理規範宣導，另也會請各處站主管針對高風險人員持續密切關懷。

    法務部今公布與翁茂鍾所牽涉案件有關者，調查官共9人，包括秦台生、宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生、王北齊、楊師宏、前調查局長張濟平，以及柯尊仁。其中在職者為王北齊、楊師宏，其餘7人均已退休。

    法務部指出，宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生都曾購買翁的佳和公司股票，這4人將移由調查局考績會進行行政議處，若情節重大，將移送監察院審查；而收受翁5次以上襯衫者，則包含前調查局長張濟平、王北齊、楊師宏、柯尊仁4人，也將移由調查局考績會進行行政議處。

    檢察界11人名單包括，前台南地檢署檢察長方萬富、台南地檢署檢察官曲鴻煜、前法務部保護司司長的羅榮乾、前宜蘭地檢署檢察長王崇儀、前高雄地檢署檢察長凌博志、前高等檢察長檢察長陳守煌、台北地檢署檢察長周章欽、前花蓮地檢署檢察長黃和村、台南高分檢檢察官蘇南桓、屏東地檢署檢察官潘國威、前高檢署檢察官楊榮宗。

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