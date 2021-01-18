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    「百官行述」調查認定20法官有違失 7人違失重大將送懲戒

    法務部長蔡清祥18日召開記者會，說明「翁茂鍾案涉及檢調人員部分之法務部行政調查報告」。（記者簡榮豐攝）

    法務部長蔡清祥18日召開記者會，說明「翁茂鍾案涉及檢調人員部分之法務部行政調查報告」。（記者簡榮豐攝）

    2021/01/18 11:21

    〔記者陳慰慈／台北報導〕佳和集團董事長翁茂鍾曾與不少法界人士飲宴，並鉅細靡遺寫入私人筆記本內，數量多達27本，內容猶如法界「百官行述（記載官員的陰私）」，對象現任、前任法官都有，司法院今天上午開記者會說明調查結果，認定20名法官有違失行為，其中前最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官顏南全、吳雄銘、前台南地院法院蘇義洲、前高等法院台南分院法官曾平杉、陳義仲、前高等法院法官林金村等7人因違失情形重大，有懲戒必要，將移送監察院調查。

    這20名法官包括：現任最高法院庭長陳世淙、最高行政法院庭長鄭小康、懲戒法院法官洪佳濱、台北高等行政法院法官陳金圍、台南地院法官朱中和5人，以及優遇大法官蔡清遊、優遇庭長謝家鶴；退休法官有前最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官顏南全、洪昌宏、吳雄銘、花滿堂、劉介民、前高等法院法官尤豐彥、前高等法院台南分院法官林金村、曾平杉、陳義仲、黃崑宗、前高等法院台中分院法官胡景彬、前台南地院法官蘇義洲等13人。

    翁茂鍾前因為涉入高達3億元的百利案，屬於案件當事人，本應不該和司法人員見面，但他仍持續和法官飲宴，餐後還一一記錄吃飯的人事時地物，直到台北地檢署接獲貪污案檢舉，介入調查並搜索，才起出高達27本筆記本，內容猶如法界的「百官行述」，但因查無刑事不法，最後移請司法院進行行政調查。

    外傳筆記本寫出翁茂鍾與多名司法高層吃飯後，官司就一路順暢，最後免賠3億元，還寫出他曾幫法界、警察、調查官喬事，法務部與警政署亦同步進行調查，報告與司法院將於今天同步交給監察院。

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