騎檔車撞到停車場天花板！畫面曝光網友全跪了

民眾稱騎檔車撞到停車場天花板，照片被網友瘋傳。（圖取自爆廢公社）

2021/01/17 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕臉書上今（17日）瘋傳1組照片，1位民眾發文指出，在停車場把1台檔車「騎到天花板」撞到頭破掉，結果和管理員前往派出所製作筆錄，許多網友見到照片都跪問「怎麼做到的？」但沒有獲得回應。

網友在臉書社團「爆廢公社」今天貼出1組照片，1位民眾15日發文稱，在停車場把1台檔車「騎到天花板」撞到頭破掉，照片中的檔車車頭卡在停車場的鐵捲門上，車身懸在半空中，而民眾頭部因強大撞擊力受傷送醫救治，這起意外事後鬧上派出所，管理員和傷者都要製作筆錄。

請繼續往下閱讀...

許多網友看見照片都感到相當不可思議，紛紛留言指出「這怎麼騎的？」、「想不到機車也有機械停車位」、「想騎車搭升降機嗎？」、「終極警探看太多嗎」、「這真的神機了 」、「野狼原來已經出飛機版了，怎麼都沒看到廣告」，也有網友推測，檔車可能在鐵捲門尚未開啟時就撞上，開啟後捲上天花板；事主目前並未提供解答。

有網友認為這只是釣魚文，甚至有人po出同一名受傷網友被磚塊打傷的圖片，寫著「交換禮物弄了一個磚頭，結果對方氣得拿磚頭砸我，打翻我的泡麵砸壞我的電腦，現在我在警察局……」，令網友不禁質疑「這個人也太衰 一下被打 一下撞到頭？」、「同一個人？出頭還真多！」。

有人po出同一名受傷網友被磚塊打傷的圖片，寫著「交換禮物弄了一個磚頭，結果對方氣得拿磚頭砸我，打翻我的泡麵砸壞我的電腦，現在我在警察局……」，令網友不禁質疑「這個人也太衰 一下被打 一下撞到頭？（擷自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法