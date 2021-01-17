為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    48人擠在10坪空間聚賭 女賭客見警血壓飆升至180

    警方搗破天九牌職業賭場。（記者洪臣宏翻攝）

    警方搗破天九牌職業賭場。（記者洪臣宏翻攝）

    2021/01/17 13:54

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園分局今天凌晨攻堅搗破一處藏身稻田間天九牌賭場，入內驚見48人擠在10坪大房間內聚賭，賭場還備有口罩防疫，卻不是每位賭客都願意戴，1名67歲女性賭客見警方登門，血壓飆升至180，經觀察無大礙。

    大寮分駐所員警勤務中發現，有處稻田旁的鐵皮屋，凌晨時分仍有多部車輛停放聚集，出入人車複雜，相當可疑，分局派員明查暗訪，確認該處為職業賭場，向高雄地方法院聲請搜索票獲准，今天2時出動大批警力出擊。

    由於賭場周遭為一望無際稻田，加上派有把風人員，只要陌生人車靠近就會提高警覺，警方趁接駁賭客交通車進入時，一路尾隨，並先行控制把風人員，強勢破門攻堅進入賭場，喝令所有人員不要輕舉妄動。67歲女性賭客受到驚嚇，血壓飆高、身體不適，經服藥才得以控制。

    警方入內驚見約10坪大空間內，聚集了40餘名男女賭客，查扣賭資、抽頭金17萬餘元及天九骨牌3付等證物，將賭場34歲胡姓負責人（男性）、4名工作人員及32名男性、11名女性賭客帶回偵訊。

    胡姓負責人應訊時表示，為了配合防疫措施，想避開人潮，故挑選半夜、田野間荒涼地方，較不會吸引警方注意，也想利用過年前大撈一筆。警方調查，該賭場狡兔三窟，在林園、大寮區流竄，賭場內備有口罩，但不是每位賭客都會戴。

    警方訊後依賭博罪嫌將胡男及4名工作人員送辦；43名賭客依社維法裁處。

    警方搗破天九牌職業賭場。（記者洪臣宏翻攝）

    警方搗破天九牌職業賭場。（記者洪臣宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    路旁機車上竟裝監視器 原來是賭場藏民宅
    2020/11/19 14:53

    路旁機車上竟裝監視器 原來是賭場藏民宅
    賭場藏身基隆廟口 警攻堅逮50多名賭客、扣150萬賭金
    2020/10/28 15:28

    賭場藏身基隆廟口 警攻堅逮50多名賭客、扣150萬賭金

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    萬華警一晚破獲兩賭場 共逮50人
    2020/10/22 12:07

    萬華警一晚破獲兩賭場 共逮50人
    台南強力掃蕩槍毒 成果豐碩
    2020/10/14 22:24

    台南強力掃蕩槍毒 成果豐碩
    高血壓男聚賭時沒事 警上門逮人就自動在地上躺平
    2020/09/19 10:53

    高血壓男聚賭時沒事 警上門逮人就自動在地上躺平
    社會今日熱門
    1歲女嬰搶救無效不治 高雄大火共奪走4命
    2021/01/16 19:01

    1歲女嬰搶救無效不治 高雄大火共奪走4命

    天母一家三口陳屍住處留下百萬鉅款 遺體相驗完畢排除他殺
    2021/01/16 15:09

    天母一家三口陳屍住處留下百萬鉅款 遺體相驗完畢排除他殺

    桃園旭富工廠大火釀1死1傷 檢方傳訊11人究責
    2021/01/16 15:14

    桃園旭富工廠大火釀1死1傷 檢方傳訊11人究責

    驚險一瞬間！拖板車與機車發生連環事故 騎士逃過一劫
    2021/01/16 15:24

    驚險一瞬間！拖板車與機車發生連環事故 騎士逃過一劫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播