48人擠在10坪空間聚賭 女賭客見警血壓飆升至180

警方搗破天九牌職業賭場。（記者洪臣宏翻攝）

2021/01/17 13:54

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園分局今天凌晨攻堅搗破一處藏身稻田間天九牌賭場，入內驚見48人擠在10坪大房間內聚賭，賭場還備有口罩防疫，卻不是每位賭客都願意戴，1名67歲女性賭客見警方登門，血壓飆升至180，經觀察無大礙。

大寮分駐所員警勤務中發現，有處稻田旁的鐵皮屋，凌晨時分仍有多部車輛停放聚集，出入人車複雜，相當可疑，分局派員明查暗訪，確認該處為職業賭場，向高雄地方法院聲請搜索票獲准，今天2時出動大批警力出擊。

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由於賭場周遭為一望無際稻田，加上派有把風人員，只要陌生人車靠近就會提高警覺，警方趁接駁賭客交通車進入時，一路尾隨，並先行控制把風人員，強勢破門攻堅進入賭場，喝令所有人員不要輕舉妄動。67歲女性賭客受到驚嚇，血壓飆高、身體不適，經服藥才得以控制。

警方入內驚見約10坪大空間內，聚集了40餘名男女賭客，查扣賭資、抽頭金17萬餘元及天九骨牌3付等證物，將賭場34歲胡姓負責人（男性）、4名工作人員及32名男性、11名女性賭客帶回偵訊。

胡姓負責人應訊時表示，為了配合防疫措施，想避開人潮，故挑選半夜、田野間荒涼地方，較不會吸引警方注意，也想利用過年前大撈一筆。警方調查，該賭場狡兔三窟，在林園、大寮區流竄，賭場內備有口罩，但不是每位賭客都會戴。

警方訊後依賭博罪嫌將胡男及4名工作人員送辦；43名賭客依社維法裁處。

警方搗破天九牌職業賭場。（記者洪臣宏翻攝）

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