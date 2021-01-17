互助會頭倒會、冒名標會詐百萬標金 會咖清點才知受騙

基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌將祝女起訴。（記者吳昇儒攝）

2021/01/17 09:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名祝姓女子2014年起，在基隆市新豐街一帶找來多名友人，參加3千、5千的互助會，沒想到3年後，祝女卻倒會，不願負責。莊姓等會腳清點活會會員名單時發現，兩會竟被祝女冒名投標7次，害會腳們損失慘重，憤而提告。基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌將祝女起訴。

檢警調查，祝女2014年間先招募了51人（含會首）加入3千元的互助會，找來王、游婦等人擔任會腳；隔年又找來莊、林、王姓友人成立5千元的互助會，共有41名會腳。

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4年前祝女因資金不足倒會，多名會腳便拿著名單一一比對，後來發現實際上活會會員居然比帳冊上的還要多，追問之下才知道祝女假冒會員名義投標，並詐取125萬元標金，憤而對她提出詐欺、偽造文書等告訴。

祝女到案後，向檢警坦承確實有成立2個互助會，也有冒用會員名義投標，取得百萬元標金。

檢察官認為，按照民間互助會習慣，通常都只書寫姓名及金額，或是直接寫金額，所以祝女所犯應屬偽造私文書及詐欺取財等罪，偽造文書部分被詐欺取財高度行為吸收，偵訊後依涉犯詐欺罪將祝女起訴；另祝女分次冒名投標，犯意各異，則請法官分論併罰，另請宣告沒收不法所得125萬元。

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