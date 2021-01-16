飯店廚師飆罵「X你娘」 法官：口頭禪無罪！

徐姓廚師罵三字經獲判無罪。（資料照）

2021/01/16 18:55

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一間四星級飯店所聘請的徐姓廚師，2019年間工作時因細故與邱姓外場服務生爭吵，徐男爆粗口「X你娘」，並和邱男發生推擠，邱男憤而提出公然侮辱罪告訴。新北地院認為，徐男並未對著邱男罵，應是用髒話宣洩情緒，無侮辱之意，判無罪。高等法院也認為，徐男罵粗話應是口頭禪，日前維持無罪判決，全案確定。

徐男是某間知名四星級飯店的廚師，邱男指出，當天因為補菜的關係，跟徐男起了爭執，進到內場後，聽到徐男在洗滌區丟鍋子，大罵「X你娘」。他問：「你怎樣，叫你補菜你竟然罵髒話」，此時徐男轉過來，面對面又罵了一次「X你娘」，雙方爆發拉扯。他深感受辱，決定提告。

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徐男承認第一次背對著邱男幹譙，但那是雙方爭執的過程中確實有些情緒，所以才會在洗滌區以丟鍋子、對牆壁罵髒話等方式宣洩情緒，屬於口頭禪，並無侮辱告訴人意思。至於邱男指控的第二次面對面幹譙，徐男則否認曾說此話，強調當時只有說「可不可以態度好一點」。

法官傳喚在場的陳姓服務生，陳男稱當時在廚房負責擦餐具，徐男在廚房擔任廚師，邱男則在外場服務客人，徐、邱二人走進廚房後嗓門越來越大聲，後來就開始摔東西、罵髒話，但不記得有沒有聽到「X你娘」，也沒親眼看到徐男對著邱男幹譙，只記得兩人快打起來，他上前協助排解糾紛。

新北地院認為，徐男第一次並非對著邱男罵，可見得幹譙只是為了宣洩情緒，而非侮辱邱男；至於第二次則各說各話，且陳姓證人也沒有親眼目睹徐男對著邱男罵，證據不足，因而判決無罪。

邱男不滿，請檢察官提起上訴。但高院指出，相關證據只能證明徐男確實有罵三字經，無法證明他是對著邱男罵，徐男辯稱是口頭禪確有可能，評議後駁回上訴，徐男無罪確定。

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