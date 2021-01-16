方仰寧今正式接任南市警察局長 昨總統維安勤務已現身

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
新任台南市警察局長方仰寧（右二）昨還沒上任，就出現在總統維安勤務場合視察。（記者吳俊鋒攝）
〔記者楊金城／台南報導〕新、卸任台南市警察局長，將在今天（16日）下午3點舉行交接典禮，由市長黃偉哲佈達人事命令，新任局長方仰寧昨天（15日）在總統蔡英文參訪台南行程的維安特勤中已到場視察。
而卸任局長詹永茂升任警政署警監一階的警政委員，也刻意留下來今天與方仰寧進行職務交接，打破慣例；詹永茂說，他要有始有終。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
方仰寧接任南市警局長 民團憂公民發聲管道恐受阻
南市警察局長頻換人 議長郭信良：勿再政治操作
秋冬天氣忽冷忽熱 該如何保養寶寶肌膚？
自由開講》方仰寧體現的是國民黨的惡
方仰寧任南市警局長惹議 徐國勇：盼他維持好南市治安
滙豐卓越理財20週年 守護跨世代客戶
37歲跑輸55歲 資深巡佐狂追300公尺逮詐騙車手
宜縣消防局去年受贈14輛車 價值達2758萬
疫情阻礙獨自留台 馬國大學生在校外租屋處輕生
苗栗便利超商ATM整台被偷 歹徒台中落網
移工招攬同鄉聚賭、一晚輸贏百萬 現場查獲220萬元賭資
高雄3死火警 陳其邁：加熱型電器不用要拔掉插頭
熱門推播