方仰寧今正式接任南市警察局長 昨總統維安勤務已現身

新任台南市警察局長方仰寧（右二）昨還沒上任，就出現在總統維安勤務場合視察。（記者吳俊鋒攝）

2021/01/16 13:16

〔記者楊金城／台南報導〕新、卸任台南市警察局長，將在今天（16日）下午3點舉行交接典禮，由市長黃偉哲佈達人事命令，新任局長方仰寧昨天（15日）在總統蔡英文參訪台南行程的維安特勤中已到場視察。

而卸任局長詹永茂升任警政署警監一階的警政委員，也刻意留下來今天與方仰寧進行職務交接，打破慣例；詹永茂說，他要有始有終。

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