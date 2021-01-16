副教授駕LEXUS違規拒警攔檢被破窗上銬 竟稱有「狗仔隊」追他

某科大朱姓副教授前年11月駕LEXUS拒警攔檢，將車橫停路中。（資料照，警方提供）

2021/01/16 12:47

〔記者黃明堂／台東報導〕某科大朱姓副教授前年駕LEXUS在南迴公路違規被警車追下攔檢，竟將車橫陳路中阻礙車流，並拒下車受檢，2警持警棍連敲30多下破不了車窗，民眾出借拔釘器，才破窗將他拖出上銬。朱男犯公共危險罪，被台東地院判刑2月。

此案發生在108年11月7日，朱姓男子駕駛白色自小客車在南迴台9線山路，未打方向燈連續違規超車，被後方警車發現後追上，鳴笛要他靠路邊停受檢，但他索性將車子橫停路中，不論警方如何喝令下車都不肯就範，警民僵持了10餘分鐘後，2名員警開始持警棍破窗，但奮力敲擊多下，車窗絲毫未損，隨後有民眾下車出借拔釘器，警方才從駕駛座破窗拖拉出朱男，壓制上銬移送法辦。

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大家原以為朱男是通緝犯或車藏槍毒，才拒下車受檢，但真實身分竟擁有國內頂尖大學機械工程博士學位，且任職於南部某科技大學機械與自動化工程系副教授，此事發生後，他已退休。

朱男在法官審理時否認有何妨害公眾往來安全及強制犯行，辯稱沒有擋到後方的遊覽車，是遊覽車自己不要過，他的行為未造成車輛通行不便。

朱男並稱後方的遊覽車是「狗仔隊」，警察受其教唆陷害他。他被狗仔隊叫警察攔過有7、8次，他拒絕這種狗仔隊叫來的警察，因為他們根本就是違法。

朱男還具體指出「狗仔隊」的幕後指使者是吳姓女子，但法官電詢吳女查證，她說跟朱男只是大學時代社團的學妹學長關係，平時並未往來，後來不曉得發生什麼事，朱男到她那邊舉牌說她妨害他家庭，她已提出妨害名譽之告訴。

法官認為朱男顯已妨害兩側車道駕駛往來通行，並致該路段壅塞而生公眾往來危險，判刑2月，得易科罰金。

某科大朱姓副教授前年11月駕LEXUS拒警攔檢，將車橫停路中，警方破窗後將他壓制上銬。（資料照，警方提供）

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