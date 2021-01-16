遭竊張大千名畫被銷贓中國 失主難追回法界指引明燈

名畫失主黃君璧的女兒黃湘詅，委任律師許坤立提起訴訟追索名畫，許坤立提供張大千名畫《春山雲瀑》失竊前，掛在黃君璧家中牆上的真跡。（記者錢利忠攝）

2021/01/16 09:27

〔記者錢利忠／台北報導〕國畫大師張大千畫作多年前遭竊，收藏家劉辰旦以150萬元收購贓物後，輾轉以1.3億銷贓給中國收藏家，該畫曾被運至香港，也傳出可能尚在台灣，不過法界認為，無論畫在哪，失主若要索回，可能只剩民事訴訟途徑較為可行，不過畫作遭竊數十年，要如願追回，訴訟難度不小。

律師丁昱仁表示，失主欲追回畫作，或可從民事訴訟爭取權益，首先可主張，根據民法767條規定，所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還。不過，失主須注意請求返還的時效；民法125條規定，請求權時效應於15年內提出。

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丁昱仁解釋，失主可從所有物返還是否超過15年的時效著手，但兩造之間可能會有爭執，即究竟該從竊案發生日起算，或從被告查獲日起算？如為前者已過了時效，若為後者，那仍在請求權時效範圍內。

丁昱仁說，失主的主張能否達成，還需視畫作目前歸屬於誰，若被賣給善意的第三人，失主恐無法索回，不過仍可向轉賣畫作的劉男提起訴訟，主張售畫所得為不當得利，爭取返還。而最終收畫的中方人士，倘若明知是贓物還收購，便不算善意第三人，失主仍可依民法767條請求對方返還畫作。

不過，丁昱仁提醒，畫作屬於動產，失主須注意動產取得時效；民法768條規定，劉男若在10年間，以和平及「公然」的方式持續占有，而失主於期間沒請求返還，那所有權將由劉男取得；失主應主張劉男並非「公然」占有畫作，破解劉男將來可能以持有畫作達10年而取得所有權的主張。

律師翁偉倫表示，刑法349條規定，收受、買贓物或媒介，可處5年以下徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；銷贓所得以贓物論。由於收購贓物罪刑度為5年以下，依修法後的刑法80條追訴權時效規定，自犯罪成立日起算，犯本刑3年以上、10年徒刑未滿之罪，追訴期為20年。

不過劉男收贓行為發生於修法之前，翁偉倫解釋，劉男僅適用舊法的10年追訴期，爾後他另涉以藝術品交易方式銷贓，依學理而言，本應屬於「不罰之後行為」，簡單來說，其銷贓洗錢本應與先前購買贓物的犯行，一同評價而論以一罪，收贓若過追訴期，洗錢也就應該不罰。

翁偉倫解釋，依北檢起訴主張，洗錢同時侵害個人及及國家法益，有違洗錢防制法是為了健全國家防制洗錢體系的立法目的，屬侵害「國家法益」，依最高法院判例，前後不同犯行同時侵害數個法益，後面所犯如超過前犯所侵害的法益範圍，後發犯行自應加以處罰，否則即違反刑法上的充分評價原則；將來失主也可從北檢起訴理由爭取聲請沒收，不失為可行途徑，但成功率可能不高。

律師許坤立提供《春山雲瀑》失竊前，掛在黃君璧家中的真跡。（記者錢利忠翻攝）

律師許坤立提供《春山雲瀑》失竊前，掛在黃君璧家中的真跡。（記者錢利忠翻攝）

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