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    超商ATM大盜半夜整台搬走 開貨車行竊畫面曝光

    台中李姓男子大膽闖超商搬提款機，12日凌晨開著偷來的貨車出現在大里光正路OK超商行竊。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子大膽闖超商搬提款機，12日凌晨開著偷來的貨車出現在大里光正路OK超商行竊。（記者陳建志翻攝）

    2021/01/15 18:40

    〔記者陳建志／台中報導〕台中李姓男子缺錢花用，將腦筋動到超商ATM提款機，10日起到14日凌晨，接連在台東、高雄、台中、苗栗犯案，在苗栗成功將提款機載走，不過打不開，沒拿到錢。霧峰、苗栗警方積極查緝，昨天深夜在霧峰逮捕李嫌，他開著偷來貨車到超商犯案的影像也曝光，霧峰分局長陳家銘今天下午召開記者會，宣布全案偵破，將依加重竊盜罪將李嫌送辦。

    1月12日凌晨4點多，39歲李姓竊嫌開著偷來的貨車到大里光正路一家OK超商，趁著凌晨0點到6點關店沒人，他破壞門鎖，切斷超商電源，接著拿工具撬開ATM提款機，以油壓板車將數百公斤的提款機拖到店外，剛好有民眾經過看到趕緊報案，附近仁化派出所員警獲報趕來，李嫌見狀將提款機丟在路邊，跳上貨車倉皇逃逸。

    李嫌行竊大里光正路超商提款機的影像今天曝光，從監視器影像中可看到，李嫌開著貨車抵達超商前，發現關店沒人，他在路口迴轉，接著將貨車開到對面路邊，下車犯案，車上還載著方便行動和下手行竊的機車。

    霧峰分局長陳家銘說，獲報後立刻組成專案小組全力偵辦，李嫌14日凌晨以同樣手法，到苗栗一家超商偷走ATM提款機，搬上貨車載走，李嫌被苗栗警方發現後棄車逃逸，經霧峰分局和苗栗分局合作，昨晚順利在霧峰逮捕李嫌，以及涉嫌接應的31歲王姓男子。

    陳家銘說，李嫌犯案手法都是先竊取機車車牌，開著有升降架的小貨車戴掛上失竊車牌的機車到犯案。他也特別提醒業者，ATM輕易就被搬出超商，要加強保護措施。

    李姓竊嫌12日凌晨4點多，潛入大里光正路OK超商搬出ATM提款機，卻被民眾發現報警落荒而逃。（記者陳建志攝）

    李姓竊嫌12日凌晨4點多，潛入大里光正路OK超商搬出ATM提款機，卻被民眾發現報警落荒而逃。（記者陳建志攝）

    大里光正路OK超商原本放置提款機的地方現在已經沒有提款機。（記者陳建志攝）

    大里光正路OK超商原本放置提款機的地方現在已經沒有提款機。（記者陳建志攝）

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