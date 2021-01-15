大膽竊賊！流竄全台搬走超商提款機 失風4次終落網

李姓竊嫌12日凌晨3點多，潛入大里光正路OK超商搬出ATM提款機，卻被民眾發現報警落荒而逃。（記者陳建志攝）

2021/01/15 15:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名李姓男子缺錢花用，將腦筋動到超商的ATM提款機，本月9日先在大里偷貨車後，隔天凌晨就開到台東、高雄，鎖定夜間關店的超商想撬開提款機搬走拿錢但沒成成功，12日、14日凌晨，又先後潛入台中大里和苗栗關店的超商搬提款機，大里失風落慌逃，苗栗則順利搬走提款機但還是打不開，一毛錢也沒拿到，14日晚間11點多回到台中霧峰，遭警方鎖定當場逮捕，目前正在偵辦釐清中。

這名李姓男子（39歲），1月12日凌晨3點多，開著偷來的貨車前往大里光正路一家OK超商，趁著夜間關店沒人，先破壞店門鎖後，將超商電源斷電，接著拿工具撬開ATM提款機後，利用油壓板車將數百公斤的提款機拖到店外，剛好有民眾經過看到趕緊報案，附近仁化派出所員警立刻趕來，李嫌見狀趕緊跳上貨車倉皇逃逸。

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不過李嫌失風後不死心，又在大里偷走1輛貨車，14日凌晨前往苗栗一家夜間沒人的超商，以同樣手法行竊提款機，且成功將提款機載走，搬到苗栗後龍溪床試圖破壞提款機偷錢，但沒有成功。

李男因接連行竊都沒得手，昨天回到台中霧峰，因身分遭霧峰分局鎖定，警方發現他出現在中投東路和四德路口旁的超商，14日深夜11點30分左右，員警上前盤查，李男知道逃不了表示要投案，表示因買賣欠了好幾百萬缺錢，才會鋌而走險，警方將進一步釐清相關案情。

苗栗市一家沒有24小時營業的連鎖便利超商，昨天凌晨遭1名男子破門侵入，裡頭ATM被竊走。（記者彭健禮攝）

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