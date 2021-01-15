盜用LV圖片還出書 「阿邦師」判賠908萬確定

知名拍賣集團「阿邦師」負責人李正邦（左）曾與利菁一起出席超級拍賣官記者會。（資料照）

2021/01/15 14:03

〔記者張文川／台北報導〕知名拍賣集團「阿邦師」未經同意，在其出版的書籍、海報、教材等，使用法國精品Louis Vuitton（LV）攝影作品及商標，甚至連門市鐵門都彩繪LV包包圖樣，LV認為這是攀附商譽，提告求償3000餘萬元；智慧財產法院一、二審都認定阿邦師侵害LV商標與著作財產權，判阿邦師公司與負責人李正邦應賠償908萬，並在報紙刊登判決主文；最高法院駁回上訴，全案確定。

李正邦由當鋪起家，再從網路直播經營二手精品，逐步擴展成阿邦師集團。路易威登馬爾悌耶公司提告主張，阿邦師集團出版的「LV防偽鑑定書、求真與防偽─國際精品系列鑑定─路易威登系列鑑定」書中，盜用LV的攝影、影音作品，連書籍的封皮都用LV經典包常用的咖啡色，使消費者極可能產生誤認。

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此外，阿邦師集團還在精品拍賣會的宣傳海報，以及奢侈品鑑定師的課程教材上，使用LV攝影圖，且集團在桃園的尊爵店鐵門，也彩繪了LV包包。LV認為遭侵權，提告求償，以每張照片侵權50萬元、每本書零售價的1500倍計算賠償金額，向阿邦師集團的3家公司、協會及實際負責人張正邦等人求償3000多萬元。

李正邦反駁主張，集團公司分層管理，他不可能對公司所有業務都事必躬親，他也從未指使員工使用LV圖片，且LV店內的布置、包包，任何人都可以拍攝，並未盜用著作，書籍是為了幫助民眾如何防偽，對LV反而有益，不算侵害。

智財法院一審認定，阿邦師未經合法授權，就在書籍、海報、教材使用LV的攝影圖片，還在鐵門上彩繪LV包包，已侵害LV的著作財產權，書籍及宣傳小卡中使用LV商標，也侵害商標權，應負侵權損害賠償之責，以一本書零售價500倍、一張照片2萬至10萬元價格計算賠償金，判阿邦師應賠908萬元，並須將判決主文刊登於報紙頭版。智財法院二審、最高法院三審都維持原判，全案確定。

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