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    桃園警方掃盪黑幫 逮回40惡煞送辦

    警方查獲徐姓男子等人持有模擬槍。（記者周敏鴻翻攝）

    警方查獲徐姓男子等人持有模擬槍。（記者周敏鴻翻攝）

    2021/01/15 13:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局11日到15日執行「桃園地區自辦同步掃盪黑幫行動」與「專案搜索臨檢」，查獲40人依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，其中竹聯幫正堂成員徐姓男子去年7月20日，與黃姓男子相約在竹圍漁港彩虹橋下「輸贏」，結果徐男的友人賴姓男子被砍死，警方除於案發後就依殺人罪送辦黃男外，也於長期蒐證後因徐男吸收未成年加入幫派等犯罪行為追究他的刑責。

    「桃園地區自辦同步掃盪黑幫行動」與「專案搜索臨檢」共動員200警力，搜索7處、逮回40人，並起出模擬槍1把，警方說，竹聯幫正堂成員徐男從2019年起，吸收未成年學生加入竹聯幫後，就要求他們須集體參加公祭、鬥毆，若有成員不從，就會被他率眾毆打。

    去年7月20日，徐男與黃男因互看不順眼，相約在竹圍漁港彩虹橋下「輸贏」，其中徐男一方的賴男被砍致死，引起警方高度重視，經過長期蒐證後，14日逮回徐男與4名少年，已依涉嫌組織犯罪防制條例、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將他們送辦。

    另外，天道盟正義會多名成員也被警方送辦，其中張姓男子去年7月間因廢棄土方利益，與人衝突，事後他還率眾強押對方、逼簽下本票，警方跟監多時，逮回張男等8人依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

    警方查獲徐姓男子等人的幫派制服。（記者周敏鴻翻攝）

    警方查獲徐姓男子等人的幫派制服。（記者周敏鴻翻攝）

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