洗劫加油站再撞斷警察右腳 通緝犯被依殺人未遂罪嫌起訴

竊盜慣犯胡典堯通緝期間洗劫加油站40萬元台幣。（取自臉書，記者林嘉東翻攝）

2021/01/15 13:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕竊盜慣犯胡典堯通緝期間洗劫加油站40萬元台幣，去年11月被警方圍捕時，竟駕車衝撞，把實習警員林鈺傑撞到左脛骨骨折、顱內出血，幸未身亡。基隆地檢署火速偵結今天將胡依殺人未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，35歲通緝犯胡典堯去年11月12日清晨5時許，駕駛紅色小客車到基隆市安樂區加油站，利用冷氣室外機爬上樓後，踰越1、2樓間的窗戶，進入辦公室，先竊得保險箱鑰匙，再持鑰匙打開保險箱偷走40萬8438元現金。

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隔日晚間7時許，轄區基隆市警四分局偵查隊發現他駕駛的紅色轎車出現在基隆市仁愛區公車循環站附近，小隊長陳志峰率隊前往圍捕。

未料，當身穿刑警外套的陳志峰與隊員靠近胡的轎車，並喝斥胡：「警察，下車」，胡竟駕車衝撞站在他車前方右側的實習警員林鈺傑後兔脫。

年僅20歲的林遭胡突然駕車衝撞，閃避不及，左脛骨骨折、硬腦膜上出血，臉部多處擦傷，幸未身亡。

胡逃逸期間，為躲警方追緝改變形貌，將一頭灰白髮染成全黑，走在路上不時拉衣遮臉躲避監視器，仍於撞傷林員7天後在台中市落網，竊得的40多萬元現金，花到只剩6萬元。

檢方認定，胡洗劫加油站40萬元現金，觸犯刑法加重竊盜罪；駕車撞傷實習警員林鈺傑，另觸犯妨害公務與殺人未遂罪，請法院依刑度較重的殺人未遂罪論處。

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