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    小六吸毒、國三援交 她25歲賣身供毒給男友

    鄭姓女子從國小六年級第一次碰毒，15歲變成援交妹，如今為了毒品仍在賣淫。（鄭女友人提供）

    鄭姓女子從國小六年級第一次碰毒，15歲變成援交妹，如今為了毒品仍在賣淫。（鄭女友人提供）

    2021/01/14 19:36

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局今破獲一件槍毒案，從5間套房裡搜出100多公克安毒、一把手槍與10顆子彈，警方搜索時套房猶如倉庫一團混亂，並帶回3男3女偵訊，據了解，其中25歲的鄭姓女子，不僅是藥頭的左右手，她從小六就接觸毒品，到了國中她開始援交換毒，如今她25歲、離婚，吸毒吸成滿口爛牙，男友為了吸毒推她繼續賣淫，她懺悔說，不知道如何脫離這個循環。

    警方收到線報，原本要去市區一處搜索槍枝，沒想到意外進入了毒窟，3層樓的出租公寓，有5間房間都藏著吸毒人口，每個人的關係都很複雜，警方搜索時意外引起其他房客注意，有房客說，每晚的出入很複雜，尤其是3樓、4樓還有5樓共5間房間都會傳出毒品的味道。

    警方在入屋搜索後，果然看到凌亂的房間、滿地的吸食器還有毒品、槍枝，並帶回了6人回分局偵訊，但所有人對毒品上游三緘其口，相關人透露，其中25歲的鄭女與藥頭關係很好，她從國小六年級因為吸了一口安毒，從此讓她的人生淪陷。

    鄭女的父母都是勞工階級，家境並沒有很好，她國小時認識一位「學姊」，「學姊」帶她吸毒後，得知她缺錢就鼓勵她去援交換換錢，告訴她忍一下就可以換錢很容易，接著她被應召經紀人召募，到定點應召站上班，前年結婚後生下一個孩子，不久又因為夫妻倆都吸毒，性關係混亂因此離婚。

    現在鄭女25歲，因為吸毒滿口爛牙，門牙還缺了一顆，但她身材纖瘦，在應召業的人肉市場還吃得開，如果缺錢就去定點應召站上班、睡覺都在旅館的房間，為了毒品四處依附有毒品的人，男友沒有毒品又推她出來跑單幫賣淫，她懺悔說，她不知道未來怎麼辦，她只希望以後能有錢帶小孩四處去玩，清醒時賣淫、吸毒逃避現實，她不知道該如何脫離這個輪迴。

    對於案情，警方表示偵查不公開，所查扣的100多公克安毒與槍枝、子彈都將依法移送，同時追查不法上游。

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    台南市警五分局今天破獲一件槍毒案，搜出100多公克安毒與數10種吸食器、槍枝。（記者王捷翻攝）

    台南市警五分局今天破獲一件槍毒案，搜出100多公克安毒與數10種吸食器、槍枝。（記者王捷翻攝）

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