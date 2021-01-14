高雄鳳山驚傳老婦墜樓 警封鎖現場採證中

高雄鳳山區驚傳婦人墜樓，警方封鎖現場採證中。（記者陳文嬋攝）

2021/01/14 14:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區1棟大樓發生1起墜樓事件，家住14樓的任姓老婦不明原因墜樓身亡，警方現場拉起封鎖線，鑑識人員據報到場採證，將進一步調查死因。

警方調查，任姓老婦（79歲）平時與女兒同住，今早還與女兒交談，不料女兒外出買便當，返家赫見母親墜樓，鳳山警方據報趕赴處理，現場拉起封鎖線，鑑識人員已到場採證，全案警方調查中。

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