高雄鳳山驚傳老婦墜樓 警封鎖現場採證中

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
高雄鳳山區驚傳婦人墜樓，警方封鎖現場採證中。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區1棟大樓發生1起墜樓事件，家住14樓的任姓老婦不明原因墜樓身亡，警方現場拉起封鎖線，鑑識人員據報到場採證，將進一步調查死因。
警方調查，任姓老婦（79歲）平時與女兒同住，今早還與女兒交談，不料女兒外出買便當，返家赫見母親墜樓，鳳山警方據報趕赴處理，現場拉起封鎖線，鑑識人員已到場採證，全案警方調查中。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
高雄國三女校園墜樓意外身亡 校方：女學生有個人困難輔導中
高市國三女生 墜樓送醫不治
富旺國際「VIE微美居」良辰吉時歡慶動土
宜蘭工地傳工人墜樓無生命跡象 送醫急救
疑與家人口角情緒不穩 中和43歲男子墜樓身亡
鎮代會主席涉貪被押還下條子指定代理主席 新竹看守所：無法評論
砰！路口機車撞自小客車 「小鴨」板金全凹陷
男子開車行經建材行偷沙包 菜鳥警循線追查偵破職涯首案
不幫買房不留遺產 不孝女拿原子筆戳傷母親頭判拘役60天
Youtuber孫生媽媽再涉竊案 疑竊行動不便婦人錢包
寒流悲歌 街友猝死醫院旁
熱門推播