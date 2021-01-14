台中太平區里長服務處傳氣爆起火 8人倉皇逃

台中太平區永隆里長張立緯的服務處，上午氣爆起火，消防局出動雲梯車滅火。（記者陳建志翻攝）

2021/01/14 14:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區永隆里長張立緯的服務處，今天上午11點半左右，鄰長和志工約8人在1樓泡茶聊天，因沒瓦斯請人來更換，沒想到換好後卻發生氣爆，大家趕緊倉皇跑出屋外，民眾聽到爆炸聲立刻報案，台中市消防局獲報出動30多人到場搶救，火勢約40分鐘後撲滅，不過1、2樓都焚毀，所幸沒有人員傷亡，詳細起火原因須由火調人員調查釐清。

台中市消防局今天上午11點31分接獲報案，指稱太平區光興路永隆里長服務處傳出爆炸聲，立刻派遣車籠埔、太平、仁化、十九甲、大里分隊和三大隊，出動雲梯車等消防車13輛、30多名消防人員到場搶救。

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消防人員抵達時，發現服務處1樓有火煙竄出火勢猛烈，立刻佈水線搶救，因火勢往2樓延燒，趕緊升起雲梯車滅火，火勢約在11點41就控制，12點10分撲滅，不過1、2樓都焚毀，還燒到屋外2輛摩托車，所幸都沒有人員傷亡，詳細起火原因須由火調人員調查釐清。

永隆里長張立緯表示，今天早上外出會勘不在服務處，接到通知後才趕回服務處，了解後當時服務處1樓包括鄰長和志工有8人在裡面，因泡茶的瓦斯沒了，叫人來換瓦斯，沒想到換好後點火，卻疑似接頭沒裝好漏氣發生氣爆，幸好都沒有人受傷。

台中太平區永隆里長張立緯的服務處，今天上午換瓦斯卻發生氣爆，1、2樓都焚毀。（記者陳建志翻攝）

台中太平區永隆里長張立緯的服務處，今天上午換瓦斯卻發生氣爆，1、2樓都焚毀。（記者陳建志翻攝）

太平區永隆里長張立緯的服務處今早換瓦斯後卻氣爆起火，引發氣爆的瓦斯桶還留在屋內。（記者陳建志翻攝）

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