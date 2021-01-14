出國留學吸大麻 返國網購種子種大麻被抄了

鄭姓男子曾遊學紐西蘭學得流利英文，他上英國網站買大麻種子栽種製毒被高市警方查獲。（記者黃良傑攝）

2021/01/14 11:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾遊學紐西蘭3年的鄭姓男子疑染毒癮，返台後以不錯的外文能力，上英國網站購買大麻種子自行栽種，租屋台南透天厝種3月後，再乾燥大麻花製成毒品，被高市刑大偵四隊查獲，搜出8棵大麻活株，以及154.5公克乾燥大麻花、乾燥大麻葉121.5 公克、大麻煙、植物棚、生長燈、PH儀、溫控器、育苗盤、水煙吸食器等證物。

鄭嫌今被依違反毒品危害條例送辦，台南檢方以10萬元交保；據了解，鄭嫌（39歲）供稱種大麻是自己要吸食，否認販毒，去年9月間花3000元台幣（約100美元），上英國網站購得8顆大麻種子，利用郵寄入台，再從網路學習種植技術，高雄警方獲報破門查獲。

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高市刑大偵四隊指出，接獲線報有一綽號「小鄭」之男子，案經專案小組蒐證2個半月，發現該綽號「小鄭」男子多年前，曾旅居國外吸食過大麻，返回台灣後和母親同住台南永康區，經警方跟監、蒐證，研判鄭男涉嫌非法種植大麻，報請台南檢方偵辦。

專案小組發現鄭嫌除板模工作外，甚少出門且均不與人交往，待時機成熟持搜索票查緝，當場查扣大麻活株等證物，據了解，鄭嫌為避免乾燥大麻及施用時所散發氣味被發現，特別買了1台空氣濾清器消除氣味，警方將他移送法辦，並追查鄭嫌是否有販賣事證。

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鄭姓男子曾遊學紐西蘭學得流利英文，他上英國網站買大麻種子栽種製毒被高市警方查獲。（記者黃良傑攝）

鄭姓男子曾遊學紐西蘭學得流利英文，他上英國網站買大麻種子栽種製毒被高市警方查獲。（記者黃良傑攝）

鄭姓男子曾遊學紐西蘭學得流利英文，他上英國網站買大麻種子栽種製毒被高市警方查獲。（記者黃良傑翻攝）

鄭姓男子曾遊學紐西蘭學得流利英文，他上英國網站買大麻種子栽種製毒被高市警方查獲。（記者黃良傑翻攝）

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