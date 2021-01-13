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    首頁　>　社會

    金絲貓夜店模仿3P構成公然猥褻？法界看法不一

    來自白羅斯與烏克蘭的兩名女舞者，穿緊身衣展示胴體，跨坐男舞者身上扭腰擺臀。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

    來自白羅斯與烏克蘭的兩名女舞者，穿緊身衣展示胴體，跨坐男舞者身上扭腰擺臀。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

    2021/01/13 23:11

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中一間夜店為了招攬客人，聘請2位外籍女舞者身著肉色衣物，在一名男舞者身上模仿3P性交動作，被警方認定為猥褻行為，連同負責人依公然猥褻罪移請台中地檢署偵辦。曾任檢察官的律師王捷拓認為，連露點的A片都可播送，沒道理穿著衣服的舞者要被法辦；但一名法官認為，只要足以刺激性慾，即便未露點，仍可能判刑。

    王捷拓指出，A片經過適當且安全隔離，只要不涉及人獸交、性暴力等明顯悖於社會道德的內容，即使主角露點，也不會被認定為猥褻品。由這個角度來看本案舞者，3人均著衣且未實際從事性交，充其量只是與性感有關的表演，要拉到猥褻且受罰的程度，恐怕還有一段距離。

    王捷拓表示，刑法具有謙抑性及最後手段性，使用時必須非常謹慎，若舞者只是表演，而沒有真正的性器接合，是否有接受刑罰的必要，值得商榷。而老闆是否意圖營利而要求舞者表演，也須檢視其契約內容。

    一名法官則認為，實務上定義猥褻有兩種，第一種明確定義為暴力、性虐待、人獸交且無價值的行為；第二種則是行為客觀上足以刺激性慾，未適當安全隔離，使人感覺不堪或無法忍受。本案舞者在公共場合模仿3P動作，確實有可能構成公然猥褻。

    他指出，露不露點不是猥褻罪的絕對條件，本案舞者明示性行為，又在供不特定人可進出的場所展演，依照法官體系目前的保守見解，有罪機率還是存在。不過他提醒，法官在判決之前，還是要想想這種行為「侵害了誰」、「要保護誰」？再下決定。

    另一名法官則說，猥褻定義應依每個世代所能容忍的程度而定，現今網路發達，性資訊爆炸，民眾的開放程度相較於過往已大幅提升，以同志遊行為例，部分遊行者身著少數衣物，展示與性有關的動作，都不被認定是猥褻，更何況本案是在一間18歲才能入場且舞者未實際性交的夜店。

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