古早味消防車現身街頭 網友驚：這幾年份的啊？

民眾在街上看見車型特別的消防車，相當新奇，趕緊拍照留念。（蘭陽汽車玻璃修復提供）

2021/01/13 18:49

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭網友在街頭驚見一輛車型特殊的消防車，驚喜PO上網，詢問「這台消防車的年代」，引起熱烈討論。宜蘭縣消防局表示，該車是縣內「最資深」的消防車，平常存放在宜蘭酒廠，因為1月16日要舉行消防文物展，所以進廠整理。

消防局說明，這台消防車的型號是「cruiser Fj56 fire truck」，排氣量4230cc，重達3200公斤，1979年以85萬元從日本名古屋購入，在宜蘭酒廠服務，並支援當時宜蘭縣警察局消防隊勤務，大約在2007年退役，近年置於宜蘭酒廠。

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老消防車上，配有探照燈、火鉤、移動式幫浦、瞄子、裝滅火器的木箱等用具，車子右後方掛有「警鐘」，早期藉由鐘聲給予警示。

消防局長徐松奕表示，消防局1月16日至31日在羅東文化工場舉辦「蘭陽消防，百年風華」消防文物展，但多數消防車會在10年內汰換，宜蘭酒廠消防車成為縣內最資深的消防車，所以消防局向酒廠商借，進車廠整理、清潔，送往車廠途中被民眾撞見，才搶先在網路上曝光。

消防文物展除了展出老消防車，也能看見舊時消防隊照片及消防相關用具，例如1979年春元六號消防演習、早期義消消防衣等，其中羅東義消消防鐘，早期掛在高處，有火警時，由值班人員以鐵鎚敲擊，若節奏為「噹…噹…噹」，意思是該鎮發生火災；「噹噹噹…噹噹噹…噹噹噹」是支援其他鄉鎮火災。

宜蘭縣「最資深」消防車，1月16日至31日參加消防文物展，本月進廠整理。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣「最資深」消防車，1月16日至31日參加消防文物展，本月進廠整理。車尾右側掛有警鐘，中間擺有裝滅火器的木箱及摺疊擔架。（記者蔡昀容攝）

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