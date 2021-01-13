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    議員質疑惡煞砸車治安堪慮 桃警：網友間桃色糾紛 雙方全送辦

    桃園警方當日據報，雖然現場作鳥獸散，不過憑著過濾監視器，以車追人，在短短3小時內將雙方鬥毆的16名男子帶回偵辦。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方當日據報，雖然現場作鳥獸散，不過憑著過濾監視器，以車追人，在短短3小時內將雙方鬥毆的16名男子帶回偵辦。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/01/13 16:54

    ［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市議員余信憲今天下午在臉書po文，表示本月4日凌晨桃園區中山路與龍安街口，發生2派惡煞封街砸車、懲兇鬥狠事件，讓附近居民心驚驚，直言「桃園治安堪慮、惡煞封街砸車」，桃園市警局桃園分局今天下午澄清表示，整起事件起因於被害阮姓車主與人妻網友在網路交談，引發李姓丈夫不快，相約龍安街談判，沒想到雙方皆撂人助陣，雖然警方據報趕抵時已鳥獸散，但在短短3小時內，將雙方16人全數追回送辦。

    桃園警方說明，本月4日凌晨3時許，轄內龍安街一發生砸車事件，偵查隊、龍安派出所立刻組成專案小組追查，在短短3小時內，過濾上百支路口監視器，釐清參與鬥毆者的車輛，以車號追人的方式，一一將糾眾砸車的21歲李姓男子和撂來的10名友人，以及被砸的阮姓車主、4名友人全部帶回偵辦，訊後依毀損、聚眾鬥毆等罪移請桃園地檢署偵辦。

    根據調查，年紀輕輕的李姓男子發現同居女友，在網路上與阮姓男子的對話相當曖昧，氣得要求阮男本月4日凌晨出來談判，雙雙約在桃園區中山路與龍安街，國道二號橋下附近大路口談判；阮男與4助陣友人同車停在路旁，但李男卻撂了至少5輛車共11人前往，李男一下車便和友人分持鋁棒、鐵棍或徒手砸毀阮男的車窗、打凹引擎蓋的鈑金，由於寧靜的夜半時分，卻傳出重擊、廝殺的聲音，吵醒周邊的居民，因此錄影蒐證後，一邊報警一邊向市議員陳情。

    警方再次嚴正申明，維護社會安寧秩序的決心，對於任何街頭暴力採取零容忍態度，絕對嚴辦到底。

    桃園警方當日據報，雖然現場作鳥獸散，不過憑著過濾監視器，以車追人，在短短3小時內將雙方鬥毆的16名男子帶回偵辦。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方當日據報，雖然現場作鳥獸散，不過憑著過濾監視器，以車追人，在短短3小時內將雙方鬥毆的16名男子帶回偵辦。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市議員余信憲在臉書po文，表示桃園市區街道竟然發生封街砸車的暴力事件。（記者陳恩惠翻攝「余信憲臉書」）

    桃園市議員余信憲在臉書po文，表示桃園市區街道竟然發生封街砸車的暴力事件。（記者陳恩惠翻攝「余信憲臉書」）

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