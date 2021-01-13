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    永裕興18號搜救》漁業署︰ 救援漁船繞行觀察未發現人員

    美方提供定翼機1月9日之漂流中「永」船（漁業署提供）

    美方提供定翼機1月9日之漂流中「永」船（漁業署提供）

    2021/01/13 16:47

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    永裕興18號搜救》「億榮」救援纜繩斷裂 15日再試登船解謎

    〔記者簡惠茹／台北報導〕我國籍失聯漁船「永裕興18號」搜救行動持續進行中，漁業署表示，昨天再度有我國籍漁船接近永船，但未發現船上人員，漁船並試圖以繩索拖曳永船，但是海況太過惡劣，繩索應聲而斷，漁業署持續透過國搜中心協洽相關國家擴大搜尋範圍尋找救生筏。

    我國籍漁船永裕興18號從去年12月30日失聯至今，船上10人生死未卜，漁業署今年1月1日接獲通報後持續救援中，繼日前我國籍漁船「連鴻67號」靠近碰觸永裕興18號無人回應後，昨天下午2點多，另一艘協助救援的我國籍漁船億榮18號再度靠近「永」船，但是仍未發現船上有人員。

    漁業署表示，救援的漁船以探照燈查看及向該船呼叫，未發現船上有人員，救援的漁船船員雖因該海域風浪過大無法登船查看，經過大約1小時繞行觀察，未發現「永」船船員，並自昨天下午4點多開始藉繩索拖曳「永」船向南航行，積極嘗試將「永」船帶離海況惡劣海域。

    漁業署指出，拖帶作業至昨天夜間10點多，由於風浪過大，纜繩承受不住拉力突斷裂，協助拖帶的友船為保安全已暫離「永」船向南航行避風，後續將視天氣狀況評估再次前往救援規劃，救援漁船已放置電子浮標於「永」船，待後續掌握船位，漁業署持續透過國搜中心協洽相關國家擴大搜尋範圍尋找救生筏。

    漁業署表示，統計到今天上午9點，已協調8艘我國籍漁船前往搜尋，海巡署巡護8號亦已出港協助，美國檀香山搜救中心累計派出33架次定翼機協助搜救，漁業署將持續與相關搜救單位及搜救漁船保持聯繫，並提供家屬相關訊息以進行協助。

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