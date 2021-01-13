新手媽媽凌晨為雙胞胎餵奶 發現小女兒猝死

春社派出所警方研判，小女嬰可能是溢奶而窒息死亡。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景圖）

2021/01/13 16:56

〔記者蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕台中市發生女嬰猝死意外，20歲石姓新手媽媽今天凌晨要為雙胞胎大女兒餵牛奶，發現雙胞胎小女兒沒有呼吸心跳，立刻報119送醫，林新醫院急救後仍不治，警方初步調查未發現女嬰身上無外傷也無家暴虐待情事，疑似噎奶。社會局接獲通報後表示，女嬰送醫時嘴臉有奶漬，社會局兩次探訪，女嬰父母雖是小爸爸、小媽媽，但照顧雙胞胎女嬰適宜，將持續關懷。

社會局表示，去年11月雙胞胎女嬰出生時，當時父母分別為20、19歲，由於未滿20歲，社會局列為脆弱家庭，連結照顧資源，並前往訪視，確認父母的照顧能力，去年由家庭福利服務中心開案服務。

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社會局說明，女嬰父母白天一起照顧孩子，爸爸晚上上班，因女嬰父母是新手爸媽，沒有照顧小孩的經驗，社工密切聯繫關懷，去年12月和今年1月初到家訪視，發現女嬰兒沒打預防針，但觀察父母照顧女嬰餵奶、拍嗝、換尿布等照顧情形尚妥善，進一步指導育兒。

社會局表示，女嬰身上無外傷、體重正常，父親從事夜班工作，收入正常，女嬰送醫時臉鼻有奶漬，死因有待檢警調查，社會局將協助喪葬事宜，持續關心父母的照顧能力和心理狀況，評估連結育兒照顧資源介入，以確認雙胞胎姊姊獲得妥適照顧。

中市警局四分局春社派出所調查，案發當時雙胞胎的父母都在家，石女向警方報案指出，她清晨給雙胞胎姊妹餵奶時，發現妹妹沒有氣息，嚇得趕緊向警方報案，警方趕緊通報中市消防救護人員，先把小女嬰送醫，但仍不治。

警方調查時，石女說，她自己很年輕，平時照顧雙胞胎姊妹而分身乏術，今天清晨3時許，她要餵雙胞胎喝奶，先餵姊姊喝奶時，發現妹妹沒有氣息，另外，警方發現妹妹鼻子內，有牛奶的凝固物，懷疑是沒有充分拍嗝，導致溢奶而窒息死亡。

警方並未發現家庭暴力、虐童等跡象，女嬰的父母亦無家暴通報記錄，今天下午檢方相驗時，檢察官對死因並無異議，將蒐集補齊女嬰的就醫記錄後，全案簽結。

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