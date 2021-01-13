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    六都局長換三都 「彰化人」方仰寧、黃宗仁接台南、新北警局長

    警政署今天發布高階警官人事令，其中方仰寧（左1）、黃宗仁（左2）分別接任台南、新北警察局長，巧合的是2人都是彰化人，去年6月方仰寧卸任彰化縣警局長時，交接儀式還是由時任副署長的黃宗仁監交。 （資料照，記者湯世名攝）

    警政署今天發布高階警官人事令，其中方仰寧（左1）、黃宗仁（左2）分別接任台南、新北警察局長，巧合的是2人都是彰化人，去年6月方仰寧卸任彰化縣警局長時，交接儀式還是由時任副署長的黃宗仁監交。 （資料照，記者湯世名攝）

    2021/01/13 16:16

    〔記者湯世名／彰化報導〕警政署今天下午發布高階警官人事令，其中方仰寧、黃宗仁分別接任台南、新北警察局長，巧合的是，2人都是彰化人，六都當中有2人來自彰化，比例相當高，且去年6月方仰寧從彰化縣警局長卸任時的交接儀式，還是由時任副署長的黃宗仁擔任監交官。

    警大50期的方仰寧，老家在彰化縣和美鎮，高中時曾就讀精誠中學，與彰化縣有地緣關係，去年就任彰化縣警局長前還曾赴彰化拜會縣長王惠美，最後順利如願回到家鄉為治安貢獻心力。

    至於警大45期的黃宗仁，是彰化縣芳苑鄉人，高中時曾就讀彰化高中，去年5月間在參加彰化縣警局一場公益活動，他在致詞時突然自曝：「我肖想方仰寧（彰警局長）這個位子40幾年了，回不來就是回不來！」引發台下虛驚與笑聲，去年6月間警政署發布人事令，方仰寧高升警政委員時，也是由黃宗仁擔任監交人，由方仰寧將印信交接給接任的許錫榮，黃宗仁與方仰寧同場入鏡，留下珍貴的畫面。

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