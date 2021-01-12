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    首頁　>　社會

    奧迪男逢甲商圈違規迴轉 中醫大學生騎車撞上顱內出血

    機車攔腰撞上奧迪轎車，機車車頭全毀，轎車左側車身也凹陷。（記者許國楨翻攝）

    機車攔腰撞上奧迪轎車，機車車頭全毀，轎車左側車身也凹陷。（記者許國楨翻攝）

    2021/01/12 14:39

    〔記者許國楨／台中報導〕一輛奧迪進口車昨晚在中市逢甲商圈內路段臨停，起步時直接從外車道就要來個大迴轉，導致一名騎車的中國醫藥大學學生閃避不及攔腰撞上，當場昏迷，經送醫發現有顱內出血狀況，經開刀搶救目前仍在加護病房觀察，警方初步研判應是奧迪違規迴轉釀禍，將依規定究責。

    這起事故發生在昨天晚間7點多，29歲吳姓男子當時駕駛白色奧迪轎車在西屯區河南路二段外側車道臨停，隨後起步從外側車道向左迴轉準備往逢大路方向，此時後方中醫大顏姓大學生（22歲）騎車沿河南路往甘肅路方向，見奧迪突然迴轉根本反應不及，直接攔腰撞上。

    這一撞導致顏生當場連人帶車倒地，機車車頭全毀，而奧迪的左側車身也凹陷毀損，消防局獲報派遣救護趕往，將受傷的顏生送醫，因有顱內出血情形，院方緊急開刀搶救後，目前仍在加護病房觀察。

    警方表示，吳男經酒測沒有飲酒情形，經調閱相關路口監視器檢視，初步研判吳男迴轉未依規定才釀禍，根據道路交通管理處罰條例第49條第2款規定，在設有禁止迴車標誌或劃有分向限制線、禁止超車線或禁止變換車道線的路段迴車，可處駕駛人新台幣600元至1800元以下罰鍰，除將依規定開罰外，也將依過失傷害罪究責偵辦。

    顏生被緊急送醫。（記者許國楨翻攝）

    顏生被緊急送醫。（記者許國楨翻攝）

    發生事故路段。（記者許國楨翻攝）

    發生事故路段。（記者許國楨翻攝）

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