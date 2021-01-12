打11通電話到110、1999嗆「我要殺人」 男子恐嚇公眾判刑

周姓男子從前年12月起至去年2月間，打10通電話至110或1999嗆說「我要殺人」、「要持槍殺人」、「我要見市長，否則要殺人」，被警方約談後，又再度打1999嗆要殺人，新北地院審理後，依恐嚇公眾罪，判處周男4個月徒刑及拘役20日。（示意圖）

2021/01/12 14:05

〔記者王定傳／新北報導〕周姓男子從前年12月起至去年2月間，打10通電話至110或1999嗆說「我要殺人」、「要持槍殺人」、「我要見市長，否則要殺人」，被警方約談後，又再度打1999嗆要殺人，新北地院審理後，依恐嚇公眾罪，判處周男4個月徒刑及拘役20日，可上訴。

檢警調查，周男自前年12月起至去年2月間，在酒後10度撥打電話內政部警政署設立的24小時報案專線110報案專線，及各縣市政府設立的1999專線，向話務人員嗆說「我要殺人」、「要持槍殺人」、「我要見市長，否則要殺人」等語。

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去年2月23日，周男因此被約談後，竟又於隔月3日晚間11時許，再度撥打1999專線向話務人員嗆說：「要殺人」。

法官認為，周男多次撥打1999專線及110報案專線向專線人員陳稱「要殺人」等語，足以造成公眾恐慌而危害公安，有恐嚇公眾犯意甚明，其所為造成社會不安，情緒管理及自我控制能力不佳，所為實不足，判刑4月及拘役20日，可上訴。

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