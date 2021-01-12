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    首頁　>　社會

    女高中生受驚嚇「全身僵直」 工友性侵9次賠50萬免坐牢

    台中地院以工友蕭男已賠償50萬元等理由，輕判蕭男2年並宣告緩刑，免除入獄之災。（資料照）

    台中地院以工友蕭男已賠償50萬元等理由，輕判蕭男2年並宣告緩刑，免除入獄之災。（資料照）

    2021/01/12 13:27

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蕭姓男子在一所高中擔任工友，發現該校女學生小芳，有「選擇性緘默症」特質，受到驚嚇時會全身僵直，2016年間，她拿木製桌椅給蕭男維修時，蕭男先強行猥褻，見小芳嚇得全身僵直之際，再伺機性侵害3次，之後又變本加厲，將小芳載到汽車旅館發生性關係6次，法院審理時，他趕緊賠償對方50萬元，法官援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，依乘機性交罪輕判徒刑2年，再宣告緩刑5年，免除入獄之災。

    判決書指出，高職畢業、已婚且妻子罹患癌症的蕭男（案發後被學校解聘，目前擔任物流司機），在一所高中擔任工友逾10年，就讀此高中的小芳（化名），負責送修課桌椅，蕭男意外發現，小芳有「選擇性緘默症特質」，容易焦慮、全身僵直、不開口說話，明顯有心智缺陷，2016年6月，他趁小芳送交桌椅之際，要求小芳坐在他的大腿上，小芳大受驚嚇，導致全身性僵直，蕭男此機會，先用手撫摸胸部、臀部等處，再性侵害得逞，同年9月與12月，他又故計重施，還自備「跳蛋」玩弄小芳。

    2018年8月至2019年8月起，蕭男變本加厲，6度將小芳帶到汽車旅館發生性關係，小芳把自己淪為蕭男性玩具的境遇，撰文於臉書上，家長發現後提出告訴，台中地院審理時，他趕緊賠償小芳50萬元和解，法官認為，蕭男利用小芳心智缺陷，對小芳犯下乘機性交罪，行徑實不足取。

    不過，法官強調，蕭男行徑不足取，但犯後坦承犯行，已全數賠償50萬元完畢，小芳也願意原諒蕭男，乘機性交罪最輕本刑3年以上有期徒刑，如以法定最輕本刑量刑，對蕭男還是過重，因此援用刑法第59條「顯可憫恕」減刑，輕判徒刑2年，宣告緩刑5年，緩刑期內交付保護管束，並於保護管束期間內，禁止對小芳騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為，並接受法治教育6場次。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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