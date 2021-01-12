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    一通想阿嬤的電話 6歲女童救了自己和媽媽的命

    高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照）

    高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照）

    2021/01/12 13:20

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園呂姓護理師與董姓男友交往因遭家人反對想不開，竟與董男計劃帶著呂女年僅6歲的女兒入住飯店，3人穿紅衣燒炭自殺，所幸女童機警，以想念理由打電話給外婆才獲救，高等法院認定呂女確有自殺之意，母女感情甚濃，因不忍心親手結束摰愛女兒生命，才出此下策，符合刑法第59條「情堪憫恕」的減刑規定，今依家暴殺人未遂罪，仍判呂女1年7月、緩刑5年，董男1年8月，仍可上訴。

    擔任護理師的呂女，與從事物流業的董姓男子為男女朋友，卻遭家人反對其交往，呂女竟萌生輕生念頭，她因不忍心死後無人照顧其摰愛的6歲女兒，竟和董男說好，2人帶著呂女女兒一起燒炭自殺。

    2018年1月，呂女和董男提早到幼兒園將呂女女兒接走，3人一起到北市土林區飯店入住，呂女先把安眠藥摻進汽水中，讓女兒飲用，而後2人服用安眠藥和威士忌，並和女兒一起換上紅衣，董男還拿膠帶貼住門縫，等衣服換好後點燃炭火燒炭，呂女則是在一旁寫遺書。

    呂女的弟弟因聯繫不上呂女，察覺不對勁，事先報警，加上呂女女兒認為汽水苦苦的，不好喝，沒有多喝，先行甦醒，因想念外婆打給她，警方依據基地台定位，趕赴飯店將3人送醫，救回3條性命。呂女應訊表示，對其犯行相當後悔。

    士林地院認為，呂女想自殺，但顧慮死後無人照顧小孩，自認無其他選擇，不忍心親手結束幼女生生命，並以餵安眠藥、燒炭等方式減輕小孩死亡過程痛苦，乃「情堪憫恕」，依刑法19條減刑，輕判呂女1年7月、緩刑5年，董男判刑1年8月。

    檢方與董男均上訴，高等法院認定原審判決並無不妥，適用法律也無違誤，今駁回上訴，維持一審判決；至於一審未諭知呂女予監護處分，高院認為，呂女自小在精神科門診，病況穩定，無須長期入住精神醫院治療，應無再犯之虞或危害公共安全之虞，故不必施予監護處分。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
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    張老師專線：1980

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