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    台南環局廢材場大火 研判因廢木屑腐朽蓄熱導致

    南市環保局出動約50人次、14台水車、3輛怪手，徹夜協助消防人員處理城西二期廢材場大火。（記者王姝琇翻攝）

    南市環保局出動約50人次、14台水車、3輛怪手，徹夜協助消防人員處理城西二期廢材場大火。（記者王姝琇翻攝）

    2021/01/12 13:12

    〔記者王姝琇／台南報導〕安南區城西二期垃圾衛生掩埋場昨晚（11日）深夜11點多發生大火，南市環保局表示，該處現暫置廢樹枝，因廢木屑腐朽積氣蓄熱導致起火，加上風勢助長延燒，預計今天下午火勢可熄滅。環保局共出動約50人次、14台水車、3輛怪手，徹夜協助消防人員處理；由於北風將煙流帶往海面，下風區影響不大，對空氣品質影響有限，監測為普通等級，但安南區仍需注意。

    環保局說明，廢樹枝來源為公園道路樹枝因風災倒塌或預防性修剪，及民眾住家自行修剪樹木後產生，樹枝清運至城西二期掩埋場暫置，廢樹枝全面進焚化廠焚化會影響全市的垃圾處理，故僅部分分批回運焚化廠處理。但因樹枝破碎減積後分解產生熱能積蓄，加上氣候乾燥風力助長導致起火。

    11日夜間環保局安南區清潔隊人員例行巡查城西二期掩埋場，發現火光冒出，立即通知消防隊；同一時間，安南區清潔隊也緊急召集包含操作怪手等重機械、巨大垃圾等人員到場，聽從消防隊指揮協挖出防火通道、覆土等工作，以斷開火線避免延燒。另外，在凌晨3點多環保局清潔隊溝渠隊也派出16人、8輛清溝車加入滅火。預計今天下午火勢可熄滅，屆時環保局將檢討原因及責任，避免再發生類似事件。

    環保局表示，台南市人口數超過188萬人，每天垃圾量將近1450公噸，加上產業界可燃性廢棄物，城西及永康焚化廠早已不敷使用，垃圾處理已現危機，此次發生廢樹枝燃燒即為優先處理垃圾而導致；盼在尚未完全解決垃圾問題前，民眾能做好垃圾分類、資源回收及源頭減量，共同度過難關。

    南市環保局出動約50人次、14台水車、3輛怪手，徹夜協助消防人員處理城西二期廢材場大火。（記者王姝琇翻攝）

    南市環保局出動約50人次、14台水車、3輛怪手，徹夜協助消防人員處理城西二期廢材場大火。（記者王姝琇翻攝）

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