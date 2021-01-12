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    首頁　>　社會

    萬華小賭場打麻將 百億飯店大亨被訴

    檢警去年9月破獲一間「假切磋、真賭博」的棋牌社，意外發現82歲的賭客廖凱修（紅圈者），竟是身家超過百億的福華飯店第二代經營者，台北地檢署今依涉犯賭博罪起訴廖男等賭客及賭場經營者共25人。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    檢警去年9月破獲一間「假切磋、真賭博」的棋牌社，意外發現82歲的賭客廖凱修（紅圈者），竟是身家超過百億的福華飯店第二代經營者，台北地檢署今依涉犯賭博罪起訴廖男等賭客及賭場經營者共25人。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    2021/01/12 09:41

    〔記者陳慰慈／台北報導〕檢警去年9月破獲一間「假切磋、真賭博」的棋牌社，意外發現82歲的賭客廖凱修，竟是身家超過百億的福華飯店第二代經營者，因他行事低調，同桌賭客沒人知道他是「好野人」，台北地檢署今依涉犯賭博罪起訴廖男等賭客及賭場經營者共25人。

    去年9月12日晚間8時，檢警查獲一家位於西門町漢口街的小棋牌社，該棋牌社掛羊頭、賣狗肉，60歲游姓負責人在現場擺放9張麻將桌，表面上讓民眾切磋、競賽，實際上是讓民眾以籌碼聚賭，籌碼可換成現金，店家則收抽頭金，警方登門取締時，查獲36名賭客，事後發現福華飯店第二代經營者廖凱修也是賭客之一，現場並查扣14萬元抽頭金及78萬元賭資。

    據了解，廖男被逮時辯稱，是去棋牌社找王姓友人，王臨時有事要離開牌桌，他因為「三缺一」才下場「代打」，只玩了一下下，沒多久警方就上門；但同桌賭客卻打臉廖，指廖和他們玩了許久，並非臨時代打。

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