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    失聯漁船永裕興18號已被台灣漁船尋獲 船上10人仍不見蹤影

    永裕興18號漁船（如圖）被台灣友船連鴻67號尋獲，拍下最新畫面。（圖由讀者提供）

    永裕興18號漁船（如圖）被台灣友船連鴻67號尋獲，拍下最新畫面。（圖由讀者提供）

    2021/01/11 21:42

    ［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳籍漁船永裕興18號在太平洋中途島海域失聯13天後，今天首度被台灣友船連鴻67號找到，「連」漁船船員大聲呼喊、碰撞船體，試圖讓「永」船船員知道「救兵」來了，但未獲回應。

    永裕興18號先前傳出漁船碰墊疑被移動，研判船上有人存活，讓這起「船在人不在」疑雲露出曙光，不過，最新傳回來的消息，連鴻67號漁船已發現「永」船，並繞巡船體拍照，船上沒看到救生艇，不知船員是否已搭救生艇離開？

    由於海象惡劣，「連」船船員無法登上「永」船，便站在甲板大聲呼喊，隨後以自身船頭碰撞對方船尾發出巨大聲響，盼引起「永」船船員注意，最終沒人出來應答。

    之後，「連」船船員在「永」船船邊掛上AIS回報器（船舶自動識別系統），回報器電力可維持3至4天，方便後續追蹤，由於風浪很大，不久轉往他處避風。

    漁業署已取得「永」船AIS回報器位置資訊，每2小時提供國搜中心，考量「永」船所在海域海況不佳，漁船搜救不易，轉知外交部及國搜中心協調美方派軍艦登船救援。

    永興裕18號有1名台籍船長及9名印尼漁工，船上10人至今下落不明，漁業署安排8艘台灣漁船在附近海域待命搜救。

    永裕興18號失去動力隨浪漂流。（圖由讀者提供）

    永裕興18號失去動力隨浪漂流。（圖由讀者提供）

    永裕興漁船無人出來回應。（圖由讀者提供）

    永裕興漁船無人出來回應。（圖由讀者提供）

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