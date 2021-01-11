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    桃市持續濕冷 再增5人猝死

    桃市新增5人猝死意外，有心血管疾病患者一定要注意保暖。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    桃市新增5人猝死意外，有心血管疾病患者一定要注意保暖。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    2021/01/11 20:52

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市今天的天氣仍持續濕冷，又新增中壢區87歲許姓老翁等5人猝死意外，消防局統計，7日至今，桃園市已有20人疑因天冷引發心血管疾病等意外，呼籲民眾在天氣回暖之前，一定要注意保暖。

    桃園市今天新增5人猝死意外，分別是中壢區87歲許姓老翁、桃園區68歲吳姓老翁、中壢區86歲鍾廖姓老婦、平鎮區50歲黃姓女子、龜山區50歲劉姓男子，消防隊員說，5人都是突然倒地失去呼吸心跳，經送醫後仍回天乏術。

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