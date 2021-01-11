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    首頁　>　社會

    寒流來襲 宜蘭33歲女子倒臥浴室不治

    33歲女子可能因為低溫不適，倒臥浴室，送醫急救宣告不治。示意圖。（資料照）

    33歲女子可能因為低溫不適，倒臥浴室，送醫急救宣告不治。示意圖。（資料照）

    2021/01/11 17:48

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］今日新一波寒流南下，各地溫度再下降，宜蘭縣五結鄉1名33歲女子上午可能因為低溫不適，倒臥浴室，送醫急救宣告不治。

    據了解，該女子上午被家人發現倒臥浴室，當時已經沒有呼吸心跳，9點多送抵羅東博愛醫院，急救無效。衛生局表示，女子沒有特殊病史，詳細死因要經過司法相驗才能確定。

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