天寒地凍出海作業失蹤 澎湖白沙張姓漁民尋獲已無生命跡象

白沙老翁出海作業失蹤，警消先發現老翁隨身的保麗龍船。（民眾提供）

2021/01/11 19:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來寒流接連來襲！澎湖不僅沿海養殖業傳出災損外，連沿岸海域都出現死魚，其中不乏高經濟魚種，吸引不少民眾前往撿拾；今日白沙赤崁海域傳出老翁出海作業失蹤，警消及海巡、岸巡出動多人搜尋，晚間尋獲時已無生命跡象。

澎湖縣政府消防局調查，張姓村民〈79歲〉居住在白沙赤崁村，家屬報案指稱，今日下午3時離家，指稱要前往赤崁後山文衡聖帝廟前海域，進行收網作業，但天黑後卻未見返家，因此下午5時50分向消防局報案協助搜尋，消防局也通報澎湖縣政府警察局、第八海巡隊及第七岸巡隊等友軍單位前往現場協尋。

請繼續往下閱讀...

當搜救人員趕抵現場搜尋後，發現張姓老翁的保麗龍魚具，卻未見人員蹤影，因此立即展開地毯式搜索，沿著海岸邊逐步進行搜索，晚間6時30分在北海遊客中心後方海域發現張姓老翁，但已無生命跡象，雖然搜救人員接力進行CPR，並緊急送醫搶救，但情況並不樂觀，根據研判張姓老翁是被海流帶往北海遊客中心後方海域。

由於張姓老翁左額頭出血，初步研判可能是摔倒後受傷昏迷，導致發生溺水意外，至於摔倒原因為何？警方正進一步調查，可能與海水溫度過低，導致身體不適有關，只是令外界不解的是，老翁帶著保麗龍船出海，應有浮力漂浮在海面上，但保麗龍與人員脫離，才會導致意外發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法