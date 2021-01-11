為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女子花34萬請法師施法下咒 未與男友結婚怒告詐欺

    檢方認為，施法等宗教信仰難以科學加以驗證，無法僅憑彭女認為未達原先期待的效果，就認為李男涉有詐欺取財犯行，偵結予以不起訴。（資料照）

    檢方認為，施法等宗教信仰難以科學加以驗證，無法僅憑彭女認為未達原先期待的效果，就認為李男涉有詐欺取財犯行，偵結予以不起訴。（資料照）

    2021/01/11 19:02

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市彭姓女子委託65歲李姓法師施法、下咒，讓她跟男友的感情可以變好並結婚，豈料，前後花了34萬餘元都成流水，怒告李男詐欺取財，檢方認為，施法等宗教信仰難以科學加以驗證，無法僅憑彭女認為未達原先期待的效果，就認為李男涉有詐欺取財犯行，偵結予以不起訴。

    彭女指控，2019年5月12日至30日，在桃園市蘆竹區住家附近超商，陸續交付李男14萬5700元，之後於6月10至8月7日，又匯款共19萬8000元，3次面交款項時，李男各給她1張符咒，另曾給她1個髮圈說：「這是紅線。」之後施法時曾要她拿衣服、照片及手提袋，但她前後付了34萬餘元，她跟男友的感情根本沒有變好，更遑論婚嫁，認為李男當初的「保證」只是個騙局。

    李男否認有詐欺取財，辯稱當初是彭女拜託他做法，讓她和男友「和合」，指的是男女吵架，以作法方式讓2人的心湊在一起，另要他做法讓她的運勢可以強一點，以便跟老闆談判，或是找工作、送陰靈、沖開等，他曾從高雄開車到桃園、中壢及台北幫忙處理，有的款項是先收押金，後來有陸續退款部分，出現糾紛後，有調解但不成立。

    桃園地檢署檢察官指出，李男領有社團法人中國嗣漢道教總會核發的法師證，從2人的證詞也證明他有替彭女施作法事，但施法等宗教信仰或民間習俗，難以用科學技術加以驗證，無法僅憑彭女認為未達原先期待的效果，就認為李男涉有詐欺取財犯行，加上無其他積極證據，偵結予以李男不起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    建商拿建案屋做擔保換資金 買家無法過戶怒提告
    2021/01/04 14:33

    建商拿建案屋做擔保換資金 買家無法過戶怒提告
    男凍死哈爾濱 家屬控友詐保2千萬謀財害命
    2020/12/30 19:21

    男凍死哈爾濱 家屬控友詐保2千萬謀財害命

    國泰品牌 傳世必備第一名邸！
    免關！慣犯黃琪3連詐 二審改輕判6月可易科罰金
    2020/12/24 10:33

    免關！慣犯黃琪3連詐 二審改輕判6月可易科罰金
    退休書記官、法警兄弟檔假冒司法官 詐12人600萬
    2020/12/03 20:46

    退休書記官、法警兄弟檔假冒司法官 詐12人600萬
    社會今日熱門
    苑裡婦人收資源回收推車經過地下道 遭機車撞飛傷重
    2021/01/10 20:57

    苑裡婦人收資源回收推車經過地下道 遭機車撞飛傷重

    台中偷鞋賊一晚竊10多雙 女失主：出門沒鞋穿怎辦？
    2021/01/10 20:23

    台中偷鞋賊一晚竊10多雙 女失主：出門沒鞋穿怎辦？

    無聊當有趣！老婆敬酒被調侃「衣服穿太多」 薑母鴨店內爆衝突
    2021/01/10 20:33

    無聊當有趣！老婆敬酒被調侃「衣服穿太多」 薑母鴨店內爆衝突

    台北市酒店爆鬥毆 起因僅酒後走廊互看不順眼
    2021/01/10 20:20

    台北市酒店爆鬥毆 起因僅酒後走廊互看不順眼

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播