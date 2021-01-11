女子花34萬請法師施法下咒 未與男友結婚怒告詐欺

檢方認為，施法等宗教信仰難以科學加以驗證，無法僅憑彭女認為未達原先期待的效果，就認為李男涉有詐欺取財犯行，偵結予以不起訴。（資料照）

2021/01/11 19:02

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市彭姓女子委託65歲李姓法師施法、下咒，讓她跟男友的感情可以變好並結婚，豈料，前後花了34萬餘元都成流水，怒告李男詐欺取財，檢方認為，施法等宗教信仰難以科學加以驗證，無法僅憑彭女認為未達原先期待的效果，就認為李男涉有詐欺取財犯行，偵結予以不起訴。

彭女指控，2019年5月12日至30日，在桃園市蘆竹區住家附近超商，陸續交付李男14萬5700元，之後於6月10至8月7日，又匯款共19萬8000元，3次面交款項時，李男各給她1張符咒，另曾給她1個髮圈說：「這是紅線。」之後施法時曾要她拿衣服、照片及手提袋，但她前後付了34萬餘元，她跟男友的感情根本沒有變好，更遑論婚嫁，認為李男當初的「保證」只是個騙局。

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李男否認有詐欺取財，辯稱當初是彭女拜託他做法，讓她和男友「和合」，指的是男女吵架，以作法方式讓2人的心湊在一起，另要他做法讓她的運勢可以強一點，以便跟老闆談判，或是找工作、送陰靈、沖開等，他曾從高雄開車到桃園、中壢及台北幫忙處理，有的款項是先收押金，後來有陸續退款部分，出現糾紛後，有調解但不成立。

桃園地檢署檢察官指出，李男領有社團法人中國嗣漢道教總會核發的法師證，從2人的證詞也證明他有替彭女施作法事，但施法等宗教信仰或民間習俗，難以用科學技術加以驗證，無法僅憑彭女認為未達原先期待的效果，就認為李男涉有詐欺取財犯行，加上無其他積極證據，偵結予以李男不起訴。

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