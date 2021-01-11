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    罵九如鄉長狼心狗肺 前鄉代會秘書判6月賠30萬

    在臉書痛罵九如鄉長張振亮是土豪惡霸，前鄉代會秘書歐清香被屏東地院判刑半年，還要賠償30萬元。（資料照）

    在臉書痛罵九如鄉長張振亮是土豪惡霸，前鄉代會秘書歐清香被屏東地院判刑半年，還要賠償30萬元。（資料照）

    2021/01/11 18:41

    〔記者李立法／屏東報導〕九如鄉長張振亮過去擔任鄉代會主席期間，疑與時任鄉代會秘書的歐清香不合，在張競選期間，歐於臉書上痛批張是土豪惡霸、狼心狗肺，張振亮憤而提告，歐清香被屏東地院依違反選罷法判刑6個月，得易科罰金，還要賠償張振亮30萬元，可上訴。

    曾與張振亮在鄉代會共事的歐清香，在張競選連任九如鄉長期間，透過臉書痛批張是個黑心的土豪惡霸，靠著雄厚財力選上鄉代會主席後，馬上露出猙獰面目，要她3個月內讓出秘書職位以安插其心腹，否則就會把她記滿3大過撤職，連退休金也沒得領，張為排除異己，為所欲為，若讓這種狼心狗肺的人選上鄉長，九如鄉將沉淪。

    張振亮發現該篇言論後十分不滿，強調他沒有說過要歐3個月內把位子讓出來否則就要記她3大過撤職的話，更沒有威脅歐要讓她退休金沒得領，歐的言論嚴重影響他的選情及人格，於是對歐提告違反選罷法並求償200萬元。

    歐及辯護律師則強調，張振亮是公眾人物，言行可受公評，並無惡意誹謗情事。

    屏東地院刑事庭認為歐拿不出其指控的證據，在臉書公開頁面上張貼散布不實內容，誣指張有倚強凌弱，威逼脅迫其離職情事，顯然逾越言論自由範疇，敗壞選風，依法判刑6個月，得易科罰金，褫奪公權1年；民事庭法官衡量全案情狀後，認為歐應賠償張30萬元。

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