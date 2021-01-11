令人嘖嘖稱奇！600萬賓士車墜百米深谷「屹立不搖」 保住5條命

嘉義市聖馬爾定醫院醫師林宗志一家5口乘坐這輛賓士休旅車在信義鄉烏土堀林道意外墜谷，最後5人全數幸運獲救。圖為意外發生前的畫面。（南投縣消防局提供）

2021/01/11 17:53

〔記者謝介裕／南投報導〕1輛價值600萬元的賓士休旅車在南投縣信義鄉烏土堀林道墜落深約100多公尺的溪谷後，非但未翻覆，仍能保住車內嘉義市聖馬爾定醫院醫師林宗志一家5口，等到平安獲救；這車款也引起網友熱烈討論，南投汽車達人「寶哥」說，這款G-Class一直是賓士「最硬派」的車型，越野性能強悍，深受越野玩家青睞，甚至有「德國越野戰神」封號。

「寶哥」擁有40多年修車經驗，他說，車上5人能在墜谷意外中逃過死劫，除了歸功於消防人員不畏艱難的救人精神，這款車鋼板強硬、堅固也是不爭的事實，以致有足夠的保護力讓車內人員創傷機率減至最低，但仍少不了幸運的成分，假使車子在掉落過程中未碰到邊坡或樹木、草叢等雜物減速，而是直接懸空墜落地面，哪怕價錢再高、再好的車子，也禁不起這一摔！

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參與此次搜救勤務的南投縣消防人員透露，車輛墜谷後距林道路面約100公尺深，車輛墜落時也翻了好幾圈，當搜救人員透過繩索垂降抵達谷底，赫見車子車窗雖破裂，但車身鋼板僅些微凹陷、4個車輪完好「屹立不搖」落地，並未翻覆，莫不驚訝地直稱「實在太神奇、神勇了」。

惟搜救人員表示，該林道狹小彎曲，且地勢陡峭，寬度多半不及3公尺，根本無法容納拖吊車等大型車輛進入，因此「德國越野戰神」若想從谷底脫困，恐怕還得大費周章，還好山谷腹地寬廣，或許可考慮從空中透過直昇機吊掛方式運下山，並再度呼籲民眾千萬不要貿然開車挑戰林道，才是避免類似意外發生之道。

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