圓山飯店後方山坡傳火警 竄出陣陣濃煙

圓山飯店後方山坡傳出火警，竄出陣陣濃煙。（記者王冠仁翻攝）

2021/01/11 17:07

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天下午將近3時許接獲報案，民眾聲稱圓山飯店後方山坡發生火警、竄出濃煙。消防員獲報前往布水線搶救，在20分鐘後撲滅火勢；消防員勘驗現場，發現起火點是在山坡後一處工寮內，有燃燒雜物的痕跡。

消防員說，幸虧整起火警當中沒有人員受傷，將進一步釐清起火原因。

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