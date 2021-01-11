為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    圓山飯店後方山坡傳火警 竄出陣陣濃煙

    圓山飯店後方山坡傳出火警，竄出陣陣濃煙。（記者王冠仁翻攝）

    圓山飯店後方山坡傳出火警，竄出陣陣濃煙。（記者王冠仁翻攝）

    2021/01/11 17:07

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天下午將近3時許接獲報案，民眾聲稱圓山飯店後方山坡發生火警、竄出濃煙。消防員獲報前往布水線搶救，在20分鐘後撲滅火勢；消防員勘驗現場，發現起火點是在山坡後一處工寮內，有燃燒雜物的痕跡。

    消防員說，幸虧整起火警當中沒有人員受傷，將進一步釐清起火原因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑蒸氣SPA電線走火 宜蘭市3層樓民宅大火
    2021/01/11 00:23

    疑蒸氣SPA電線走火 宜蘭市3層樓民宅大火
    台南市長夫人慰勞志工驚見火警 急打119、叫醒住戶逃生
    2021/01/09 17:22

    台南市長夫人慰勞志工驚見火警 急打119、叫醒住戶逃生

    褐藻糖膠－帶給您希望與力量
    基隆七堵公寓火警一家3人受困 消防員火速全部救出送醫
    2021/01/08 20:57

    基隆七堵公寓火警一家3人受困 消防員火速全部救出送醫
    為母則強！家裡失火 6寶媽浴火勇救所有孩子
    2021/01/08 01:01

    為母則強！家裡失火 6寶媽浴火勇救所有孩子
    社會今日熱門
    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職
    2021/01/10 18:25

    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治
    2021/01/10 18:32

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治

    苑裡婦人收資源回收推車經過地下道 遭機車撞飛傷重
    2021/01/10 20:57

    苑裡婦人收資源回收推車經過地下道 遭機車撞飛傷重

    千人洞山友受傷待援 預計半夜才能救出
    2021/01/10 18:25

    千人洞山友受傷待援 預計半夜才能救出

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播