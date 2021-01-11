圓山飯店後方山坡傳火警 竄出陣陣濃煙

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
圓山飯店後方山坡傳出火警，竄出陣陣濃煙。（記者王冠仁翻攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天下午將近3時許接獲報案，民眾聲稱圓山飯店後方山坡發生火警、竄出濃煙。消防員獲報前往布水線搶救，在20分鐘後撲滅火勢；消防員勘驗現場，發現起火點是在山坡後一處工寮內，有燃燒雜物的痕跡。
消防員說，幸虧整起火警當中沒有人員受傷，將進一步釐清起火原因。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
疑蒸氣SPA電線走火 宜蘭市3層樓民宅大火
台南市長夫人慰勞志工驚見火警 急打119、叫醒住戶逃生
褐藻糖膠－帶給您希望與力量
基隆七堵公寓火警一家3人受困 消防員火速全部救出送醫
為母則強！家裡失火 6寶媽浴火勇救所有孩子
一家5口墜谷 醫師感謝救援人員：有你們，才讓我們一家人脫困！
南庄山區救難案去年暴增10倍 「台灣富士山」加里山佔8成
文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職
大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治
苑裡婦人收資源回收推車經過地下道 遭機車撞飛傷重
千人洞山友受傷待援 預計半夜才能救出
熱門推播